Pedirán que los custodios de Nisman vayan a juicio por "encubrimiento del homicidio"

El pedido de juicio oral se pondrá foco en la actuación de los custodios que, según la acusación del juez “a pesar de que pasaron horas sin saber de Nisman y sin que atendiera sus llamadas, permanecieron sin dar aviso a sus jefes”.



En el procesamiento, Ercolini también precisó: “Nisman no atendía llamadas, no había recogido el diario en la puerta de su casa, no respondía el timbre y sin embargo los custodios Miño y Niz no avisaron a sus superiores. Todo esto hizo que se dilatara el hallazgo del cuerpo, lo que sumado a que se pronunciaron por la idea de la muerte voluntaria se traduce en un claro intento por darle credibilidad a la versión del suicidio”.



En consecuencia, el juez determinó que los custodios “buscaron demorar la actuación policial y/o judicial en el homicidio”.





Pese a la polémica que despertaron las declaraciones de Sabina Frederic y el presidente Alberto Fernández al cuestionar la pericia de Gendarmería, la fiscalía avanza sosteniendo la hipótesis del homicidio.



Las fuentes consultadas por el diario aseguraron que el peritaje no es la única prueba en el expediente, sino que también cuentan con "entrecruzamientos de llamados producidos en el rango horario de la muerte, como las propias contradicciones de Lagomarsino, que dijo que Nisman lo había contactado primero cuando la pericia informática mostró lo contrario, como también el manejo de la escena y las acciones posteriores al 18 de enero".



Hace un año, la Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó que el fiscal fue asesinado como "directa consecuencia de la denuncia que formulara el 14 de enero de 2015 como titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA", y la acusación de encubrimiento a Cristina Kirchner y ex funcionarios de su gobierno.

