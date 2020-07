Pedirán intervención judicial por anciano en situación de calle

Jueves 23 de julio de 2020

Por Victoria Bergunker interior@elterritorio.com.ar

Jorge Eduardo Lembo, conocido como don Coco, tiene 80 años. En su silla de ruedas trabaja como vendedor ambulante en una de las esquinas más céntricas de la ciudad de Posadas -en Buenos Aires casi Bolívar-, aunque se encuentra en situación de calle y abandono.Frente a un kiosco, el hombre, que vende principalmente barbijos y golosinas, suele pasar la mayor parte del tiempo y cuando la ciudad descansa, a la noche, se dirige a un garaje donde le dan asilo para dormir. Por estos días, diferentes organismos trabajan en conjunto para institucionalizar el caso, elevarlo a la Justicia y así buscarle una mejora en su calidad de vida.Esta semana el caso tomó conocimiento público luego de que interviniera el Sindicato de Vendedores Ambulantes de Misiones, a cargo de Alberto Fusté Padrós, quien se comprometió a brindarle acompañamiento con las ventas y pidió intervención a la Defensoría del Pueblo de Posadas.El Territorio se acercó hasta la mencionada esquina, donde se encontraba el hombre, aunque debido a sus problemas para comunicarse, el intercambio con él fue casi nulo.En este sentido, Padrós explicó: “Él está solo, como tiene dificultades en el habla, me cuesta entender lo que me explica, por eso quedé en venir todos los días a ayudarlo a armar el puesto de ventas. Hábilmente tendré que ir tratando de adaptarme a su vocabulario, pero tiene un problema que le impide comunicarse normalmente con la gente”.En cuanto a su situación, indicó: “Él hace muchos años que vende, pero está en situación de calle. Duerme en un garaje de una persona que gentilmente se lo presta. Es oriundo de Rosario, Santa Fe, donde tenía una casa pero por algún motivo intrafamiliar dejó la provincia y a su familia”.Asimismo, comentó que por medio de un relevamiento sobre adultos mayores se pudo determinar que “este es el octavo caso que tenemos que está en situación de abandono”.Por otro lado, manifestó que si bien don Coco cobra una jubilación de Anses y cuenta con la obra social Pami, “lo que veo es que al parecer no fue atendido por ningún profesional de la salud en muchos años. Lo encuentro medianamente bien de salud, pero no puedo determinar cuál es la patología que le impide caminar y lo condena a la silla de ruedas”.Teniendo en cuenta que el anciano se encuentra en una condición de extrema necesidad, Padrós expresó que “nuestra obligación es institucionalizar la situación como adulto mayor en estado de abandono y en situación de calle. A él le gusta la venta, lo que nos interesa es el hábitat, la atención, que le hagan la comida, que tenga un lugar donde dormir y en eso hay que avanzar con él”.Por eso se pidió intervención a la Defensoría del Pueblo de Posadas, organismo que ya en 2018 había tomado conocimiento del caso. Alberto Penayo, titular del área, dialogó al respecto con este matutino: “En 2018 intervinimos y lo acompañamos en muchas situaciones, pero hay una realidad que es la autonomía que tiene el individuo de decidir dónde y cómo estar. En su momento él nos expresó que quería seguir vendiendo en la calle, nosotros intentamos con los familiares, pero lamentablemente se negaron por todos lados, eso consta en un expediente”.Desde este punto de vista y dada la reciente actuación de Padrós, afirmó que volverán a intervenir, aunque esta vez pondrán los expedientes a disposición del juez competente para judicializar el caso. “Sería el único con facultades de decidir sobre la vida del otro. Nosotros podemos articular herramientas,pero no podemos obligar a nada a la persona. Acá hay una cuestión básica, vamos a pedir intervención a la Justicia, facilitando el expediente que se realizó en la Defensoría”, especificó.Finalmente, Penayo aseguró que “es una persona que requiere atención inmediata, él debe entender que necesita ayuda. Ya instruí el pedido de intervención de la Justicia, en cuestión de horas estaremos presentando el pedido con el escrito y todos los antecedentes, no nos queda otra herramienta lamentablemente”.