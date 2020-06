Pedido de auxilio del fútbol 5

Viernes 19 de junio de 2020 | 02:00hs.

Los complejos deportivos en los que se desarrollan encuentros de fútbol 5 están atravesando una crisis total en el marco de la cuarentena.

Desde mediados de marzo, los casi 80 reductos privados que tiene la provincia no pueden generar ingresos y es por ello que los dueños y empleados de se unieron para pedir la habilitación del juego o al menos una ayuda por parte del Estado, ya que atraviesan circunstancias sin precedentes en materia económica.

“Estamos en una situación límite y por los menos hay 500 personas que dependen de esta actividad de manera directa y otras tantas de manera indirecta, como proveedores y demás cuestiones que genera tener a los complejos abiertos”, compartió Julián Taborda, encargado de Mbareté, complejo ubicado en avenida Quaranta al 6200 (Posadas).

Los complejos hoy están unidos en la línea de volver a trabajar y para ello ya presentaron un protocolo sanitario en los distintos municipios.

“Es angustiante, en estos meses sin actividad gastamos nuestros ahorros, pidiendo plata prestada a amigos o a la familia. Hace 90 días que facturamos cero y hasta ahora no tuvimos ayuda alguna, pero sigue llegando la boleta de luz, agua y demás gastos. En mi caso, sí logré obtener el préstamo a tasa cero, pero no todos pudieron acceder. Y son 150.000 pesos para vivir ajustados unos meses, aunque también hay que devolver eso y si no generamos dinero... está difícil”, añadió.



Salta ya juega

Actualmente hay disciplinas en equipo en las que están habilitados los entrenamientos de acondicionamiento físico, pero no así al juego y desde los complejos piden jugar bajo protocolo como lo está llevando adelante Salta.

“Como preparación física no podemos costear los gastos porque es para federados y una persona no nos va a pagar una cancha sólo para entrenar, pedimos trabajar bajo todas las normas de protocolo de bioseguridad. En Salta habilitaron y es un éxito total, los turnos completos siempre siguiendo bien el protocolo”, explicó Taborda.

Según su mirada, “el fútbol se juega igual en todos los barrios y nosotros tendríamos control de las personas que ingresen a los predios con una ficha de datos, se les toma la temperatura y en el caso de haber síntomas, se activaría el protocolo”, agregó.

Hasta el momento, los dueños de los complejos tuvieron algunas charlas con autoridades de distintas localidades, quienes tienen la última palabra para dar bandera verde.

“Algunos dueños se reúnen en representación de todos, pero aún no hay nada formal. Ojalá que alguien nos escuche, se ponga en nuestro lugar, que somos autónomos y no tenemos otros ingresos. Hay mucha gente que paga alquiler y cualquier número es exorbitante para nosotros porque tenemos ingreso cero”, explicó el encargado del complejo que tiene cuatro canchas.

“Antes de la pandemia trabajamos con doce turnos, de doce personas y el ingreso de ese capital otorgaba pagos de empleados, hoy todo es un panorama complicadísimo. Eso sin contar con los profes de las escuelitas de fútbol ni los árbitros en los torneos que también se quedaron sin laburo. Sabemos que si volvemos va a ser menos gente y menos turnos, pero necesitamos volver al menos”, reflexionó el posadeño.

En cuanto al protocolo presentado en la comuna, en líneas generales implica medidas de bioseguridad como la higienización de pies con alfombras sanitizantes y de manos con alcohol en gel o lavado con jabón, limpieza de los elementos como las pelotas y el área de juego entre turno y turno, con un tiempo de 15 minutos para ello entre grupo entrante y saliente.

“Así como habilitaron a los bares queremos también trabajar, contener gente, llevar un listado de cada jugador y jugar al aire libre, con pocas personas y un control; por el lado de la recaudación es también interesante, ya que aportamos a la parte tributaria, que le sirve al Estado”, finalizó Taborda, la voz que se alzó, pero que sintetiza el pedido de auxilio de los complejos en todo Misiones.