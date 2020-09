Pediátrico: por alta demanda no dan turnos hasta el 26 de octubre - El Territorio Misiones

Sábado 26 de septiembre de 2020 | 10:00hs.

Por Esteban Bueseck interior@elterritorio.com.ar





PARA AGENDAR Turnos.

Los turnos se dan a través del WhatsApp 376-4139218 o 376-5091894 de 6.30 a 19.30. Desde el centro de salud piden enviar foto de la derivación médica, del DNI y del carnet de obra social si el paciente posee cobertura médica.

El Hospital Pediátrico de Posadas suspendió la entrega de nuevos turnos con médicos especialistas hasta el próximo 26 de octubre ante la alta demanda y para mantener controlada la circulación de personas dentro del centro de salud, en el marco de la crisis sanitaria generada por el Covid-19. No obstante, la atención en la guardia de emergencias sigue realizándose de forma normal y la mayoría de las atenciones que se dan en ese sector son por traumatismos generados por accidentes domésticos: fracturas, quemaduras, lesiones en el globo ocular o la piel son las principales.“Al principio la gente estaba muy asustada y no iba al médico y ahora volvieron todos de golpe”, contó en diálogo con el programa Acá Te Lo Contamos por Radioactiva 100.7 el director del Pediátrico, Gustavo Puentes.El profesional de la salud pidió a la gente que consulte a través del número de WhatsApp del hospital, donde siempre serán atendidos y asesorados por un médico que evaluará el nivel de la emergencia.“Al principio de la pandemia, al tener un protocolo muy cerrado teníamos una circulación de personas muy baja en lo que refiere al personal, los pacientes y sus familiares. No teníamos tanta cantidad de especialistas habilitados para trabajar como ahora. Entonces hubo turnos que se tuvieron que reprogramar. Todo eso sumó a que el aumento de consultas fuera exponencial”, explicó Puentes sobre el motivo de la alta demanda.“Ahora estamos con 170 consultas por consultorio de especialidad por día, es muchísimo y con la emergencia sumamos un total de 200 consultas por día”, añadió.Sostuvo que si bien se tomaron previsiones como los turnos por celular para poder asimilar la cantidad de consultas, “de igual manera la demanda fue importante”.Consideró que deben mantener controlada la “circulación de personas en el hospital”. Por eso “avisamos a la gente que todas las consultas van a ser tomadas como era anteriormente, que abríamos agenda a mediados o finales de mes. Ahora va a ser el 26 de octubre que es un lunes y luego el 26 de noviembre. Ya que si ahora seguimos acumulando turnos el tiempo de espera se va a hacer muy largo y hay especialidades que son muy importantes como Neurología, por dar un ejemplo, y los pacientes no pueden esperar”, señaló Puentes.En ese sentido, profundizó: “Todas las consultas que ingresan al WhatsApp del hospital son auditadas, hay un médico que las revisa y ve lo que es urgente y se le da una devolución al padre sobre si es necesario que acuda ya o dentro de una semana. Se interactúa con el padre. Quiero aclarar que si hay algo grave no va a tener que esperar hasta el 26 de octubre, por eso se trabaja de forma articulada con los Caps, es así que si la consulta la hacen en un barrio, el pediatra del Caps indica la interconsulta y se recibe acá y se determina la celeridad o no del caso”.Además destacó que “el público está tomando conciencia que a la emergencia del hospital acude la gente que realmente tiene una urgencia, no como antes que quizás acudía por una situación que podía resolverse en un Caps”.En ese marco, hay que resaltar que el Pediátrico es uno de los pocos centros de salud en la provincia con guardia para atención de niños durante las 24 horas, lo que también dispara la demanda.Desde abril a la fecha el hospital de niños atiende unas 3.000 consultas por mes y todas estas medidas se están tomando para anticiparse a posibles complicaciones en materia sanitaria. Actualmente una de las alertas es el aumento de casos en las provincias, Misiones particularmente registra positivos de coronavirus desde hace una semana. “En el hospital tenemos un Comité de Contingencia y nos reunimos de forma periódica y hacemos previsiones. Vemos los escenarios futuros que pueden llegar a suceder y actuamos en consecuencia, tenemos que ser operativos y previsores y ver nuestro entorno. Si vemos que en Argentina hay aumento de casos y tenemos provincias que están colapsadas nosotros no podemos decir ‘esto no nos va a ocurrir’. Entonces tenemos que estar preparados para tomar todas las decisiones de forma correcta y antes de que ocurra”, cerró.