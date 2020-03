Pediatría y clínica médica lograron completar cupos

Martes 17 de marzo de 2020

Por Griselda Acuñainterior@elterritorio.com.ar

Especialidades y la demanda en centros de salud Rodolfo Fernández Sosa habló del estímulo remunerativo que reciben los médicos en el transcurso de su formación como especialistas.

“El pago depende del hospital donde estén haciendo las residencias, ya que de esa forma el pago puede ser por una beca provincial, nacional o del Parque de la Salud. Actualmente por una residencia básica se está pagando 32.000 pesos y una posbásica 36.000”, finalizó.

Los centros de salud con más cupos para los residentes son los que están dentro del Parque de la Salud en Posadas, como el Hospital Escuela, Pediátrco, el Neonatal y además el hospital Samic de Eldorado, aunque también habrá lugares en el hospital Carrillo, Samic de Oberá y el Samic de Puerto Iguazú.



En cifras 170 Postulantes para 131 cargos a desempeñarse en hospitales de Misiones. El examen se hará en abril y en junio comenzarán a prestar servicio los residentes.

Concluyó la convocatoria para cubrir las residencias médicas 2020 en los distintos hospitales de alta complejidad de la provincia. Este año, a diferencia de otros, el llamado cerró con números positivos para la Atención Primaria de la Salud (APS).Se logró completar las vacantes de pediatría y clínica general, situación que por lo menos hace cinco años no se experimentaba, según confió a El Territorio, Rodolfo Fernández Sosa, subsecretario de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública. Se inscribieron 170 aspirantes para 131 cupos autorizados que, una vez rindan y aprueben el examen, comenzarán a prestar servicio en junio próximo."Las residencias consideradas críticas para el sistema de salud son clínica médica, medicina general y pediatría, este año los postulantes cubren todos los cupos; no así el tocoginecologia qué hay más cargos que postulantes", indicó el funcionario y agregó: "En tocoginecología hay ocho cargos y se inscribieron seis"."Las residencias más buscadas con exceso de inscriptos son anestesiología , cirugía general, diagnóstico por imágenes , enfermería profesional para cuidados críticos", manifestó Fernández Sosa.Y añadió: "Las residencias menos concursadas son emergentologia, bioquímica, terapia infantil y de adultos.El 21 de abril los interesados deberán rendir un examen en el Campus de la Universidad Católica de Misiones (Ucami). Aquellos que aprueben con las mejores calificaciones podrán elegir, por orden de mérito, dónde hacer la residencia y, de llenarse los cupos para una especialidad, podrán readjudicar el cargo en otra que sea de interés del galeno. El 1 de junio darán inicio las residencias que duran entre tres y cuatro años, al finalizar el Colegio de Médicos le entrega al profesional el título de la especialidad."Los egresados de la Ucami mejoraron este año la posibilidad de cubrir todos los cargos de residentes", celebró al tiempo que ratificó que los plazos para cumplimentarel trámite no sufrieron modificaciones."Veremos cuantos ingresos se concretan después del Examen pero en términos generales hay una muy buena elección de la provincia de Misiones y de su infraestructura hospitalaria para hacer la capacitación de posgrado entre los recién recibidos", aseveró el subsecretario en Recursos Humanos.