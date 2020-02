Paula reveló cómo escogió los nombres de sus hijos

Martes 18 de febrero de 2020

Instalada en Villa Carlos Paz junto a sus hijos, Olivia y Baltazar, Paula Chaves disfruta de su tercer embarazo con Pedro Alfonso. Mientras él la rompe en la obra teatral Atrapados en el museo, ella descansa la pancita y aprovecha el tiempo libre para conectarse con sus seguidores.

A través de Instagram, les permitió a los usuarios que le preguntaran lo que quisieran. “¿Cómo elegiste el nombre de tus hijos?”, le consultaron. Y Paula reveló sus métodos: “El de Oli, a través de una app. El de Balta, porque la escuché a Solita Silveyra hablar de su hijo y me encantó. Y ella en camino (su hija), ya veremos”, contó.

Aunque todavía no es seguro, Paula y Pedro contaron que creen que llamarán Filipa a su segunda nena. Si bien a ellos les encanta, la abuela de la conductora no está de acuerdo. “No me gusta, es horrible”, le dijo.