Paula Chaves sobre su embarazo

Lunes 6 de enero de 2020

Paula Chaves (35), que recientemente confirmó su embarazo de poco más de tres meses, contó en una entrevista con la Revista Gente cómo fue el momento en que se enteró que sería madre por tercera vez: “Fue en casa de Zaira (Nara, 31). Después de un almuerzo en el que no hice más que separar la comida en mi plato”, expresó y continuó, “Zaira me miró y me dijo ‘amiga vos tenés algo’”.Y agregó: “‘Acompañame, me sobró un test de embarazo del gordo’ me dijo. Dejamos a Balta y a Malaika con la niñera. Nos encerramos en el baño. Así nos enteramos, abrazadas las dos en el baño…¡No pude creerlo!”.