Patrimonio dibujado

"Se suele pensar que una convocatoria de dibujo es solo para artistas y sin embargo dibujar puede todo el mundo, después hay que ver si esas formas son suficientemente interesantes" Daniel Fischer Gestor de la iniciativa

El arte fue y sigue siendo la manera más universal de comunicar algo, de expresarse, más allá de todo idioma. Y en este gran conglomerado, el dibujo, la ilustración, es una de las formas más primigenias y simples de hacerlo.Si bien hubo grabados, pinturas y esculturas, desde el nacimiento del arte prehistórico, los dibujos fueron protagonistas.Quizás una rama un tanto denostada por mucho tiempo y sobre todo ante el avance industrial, la ilustración goza de hace unos años de una importante revalorización, ganando espacios nuevamente en publicidades, páginas de libros y hasta el mundo audiovisual.Ahora, entendiendo que el oficio de dibujante es un arte, pero no necesariamente realizado por un artista consagrado, se busca reunir a todos ellos bajo una base de datos que, disponible digitalmente, permita la conexión entre colegas y la visibilización ante los estudiosos o curiosos de la materia.Detrás de Cartografías del dibujo en el Nordeste y Centro argentino, Patrimonio Cultural Dibujado, como se denomina el proyecto, está Daniel Fischer. Con el objetivo de mapear e inventariar las producciones de dibujantes del Litoral desde una perspectiva centrada en el dibujo expandido y actualizado. Esto se refiere a que fue pensado para poder hacer un relevamiento, identificar a todo aquel que tenga el oficio del dibujo, aunque sea en forma inicial para crear, como los arquitectos, tatuadores o diseñadores industriales.“Me pasa que cuesta mucho identificar dónde están los artistas, quiénes son. No todos tienen visibilidad”, arrancó diciendo Fischer, que impulsó la iniciativa a partir de una beca de investigación otorgada por el Consejo Federal de Cultura.Junto a dos especialistas como Eduardo Stupía (a quien considera el padre del dibujo en Argentina) y la referente Claudia del Río, la idea es rastrillar y reunir a todos los dibujantes de la región.“No es un concurso, es tejer una red de personas. En las bases se pusieron condiciones bastante blandas que van desde los autodidactas a los noveles o consagrados” explicó Fischer, que tenía planeado hacer un trabajo de campo, pero ante la pandemia, dirige el sondeo de manera digital desde su casa en Chaco.Así, aún quienes no gocen de gran una trayectoria en el campo podrán aplicar y se pueden sumar todas las disciplinas. “Cualquiera que tenga en su seno para la creación, el dibujo, es parte de este relevamiento”, constató Fischer.Aunque esta etapa de la convocatoria va hasta el sábado 25, podría extenderse hasta fin de mes. Las bases y condiciones se pueden solicitar en patrimoniodibujado@gmail.com y chequear las redes: @Patrimonio dibujado.En esta línea, se recordó que lo único que se pide es unos 15 dibujos para mostrar que hay un oficio detrás.“Vamos a tratar de identificar que realmente haya un estudio, una suficiente carga poética, un oficio destacado, pero no va a importar estilos ni modos”, resaltó Fischer e insistió: “Justamente la idea es ver como una especie de entomología a partir de las distintas profesiones o lenguajes que aparezcan”.“Considero que el dibujo tiene como una capacidad que se lleva en el ADN, como que desde muy chiquito cualquier garabato que hacés se transforma en algo visual que te permite comunicarte con el otro, pensar ideas. Y no necesitás una tecnología sofisticada, con cualquier cosa que puedas dejar un rastro en cualquier superficie, ya está”, reflejó Fischer, reconocido por ser curador y gestor de arte contemporáneo.En este marco, quizás impulsados por el aislamiento, muchos volvieron a esta actividad de la infancia, muchas veces denostada frente a otras artes.“En este fenómeno del confinamiento el dibujo tomó una fuerza muy grande, se ve en las redes constantemente. Simplemente para dejar un rastro escrito en birome, para hacer denuncia o comunicar algo hasta o para mostrar los dibujos realizados”, subrayó Fischer.A su vez, muchos artistas que se quedaron sin un rasgo de expresión, sobre todo aquellos que hacen obras grandes o arte callejero, volvieron a esta disciplina artística.“Adquirió una potencia y una fuerza muy grande porque las personas dentro de sus hogares rescataron el dibujo como un lenguaje que te sigue permitiendo pensar, crear, desde un lugar más intimista quizás”, alegó el curador que busca elevar la ilustración a la categoría de patrimonio universal.“A veces suelen decir que el dibujo es la hermana menor de la pintura, entonces hay lugares donde se categoriza de distinto modo o quizás una determinada comunidad no le termine de dar valor. Yo creo que una de las cosas que el proyecto tiene, es si hasta ahora no se había pensado al dibujo como patrimonio humano que se puede relevar, hacerlo, dándole esa consideración: el dibujo como patrimonio de la humanidad”.Forma ancestral de comunicarse que se resignifica en cada trazo y suma, en el camino, tecnología para visibilizar los aspectos más humanos detrás de la imagen.