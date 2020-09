Patricia Bullrich dio positivo de coronavirus - El Territorio Misiones

Jueves 3 de septiembre de 2020

La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció ayer que dio positivo de coronavirus y dijo que se encuentra “bien” y “cuidándose”.“Soy la que sale al barrio a hacer las compras, así que, evidentemente, en algún momento me lo pesqué”, contó la dirigente opositora a través de un video publicado en sus redes sociales.Tras añadir que se encuentra “bien” y que “espera” seguir de esa manera, la ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri agradeció los llamados y los mensajes de “apoyo”.Bullrich fue una de las dirigentes macristas que convocó y participó de la marcha anticuarentena del 17A.“Cuando la Patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla”. Gral. José de San Martín #17AJuntosContraLaImpunidad”, escribió Bullrich a mediados del mes pasado, en su cuenta de Twitter, a modo de convocatoria a la manifestación de hace dos semanas.En aquella oportunidad, en medio de los manifestantes, Bullrich se había bajado del vehículo que la trasportaba para dejarle un mensaje al presidente Alberto Fernández, que luego publicó en sus redes sociales.La ex ministra se suma así a la creciente lista de dirigentes políticos que contrajeron coronavirus en un contexto de aumento sostenido de contagios en la población general.