Patricia Bullrich dio a conocer que tiene Covid-19 - El Territorio Misiones

Miércoles 2 de septiembre de 2020 | 17:46hs.

La presidenta del PRO es una de las principales críticas de la cuarentena que aplicó el Gobierno de Alberto Fernández luego de que el coronavirus empezar a circular por el país y hasta el 17 de agosto participó de una manifestación en el centro porteño en la que se mezclaron distintas consignas opositoras con militantes antivacunas.









Quiero contarles que di positivo de Covid-19. Estoy bien, cuidándome. Gracias por los mensajes de apoyo. pic.twitter.com/Mh0jWnBhFW — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 2, 2020

La dirigente opositora Patricia Bullrich tiene coronavirus. La ex Ministra de Seguridad lo confirmó a través de un video que publicó en su cuenta de Twitter. “Quiero contarles que di positivo de Covid-19. Estoy bien, cuidándome. Gracias por los mensajes de apoyo”, escribió.“Me dio positivo el análisis del COVID-19. Yo soy la que sale a hacer las compras así que evidentemente en algún momento, en algún lugar me lo pesqué. Estoy bien, voy a estar bien. Sé que me está llamando mucha gente, así que muchísimas gracias por este apoyo”, sostuvo Bullrich en el video.Bullrich no es la primera dirigente de la principal fuerza de la oposición que dio positivo para coronavirus. En junio se confirmó que la ex mandataria bonaerense María Eugenia Vidal tuvo la enfermedad. También el actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que tiene a cargo una provincia con índices de contagios y muertes que preocupan a su administración.En tanto, el intendente de Lanús Néstor Grindetti fue otro de los dirigentes opositores de alto perfil que tuvieron el virus que está afectando a buena parte del planeta.