Pato García debió suspender una gira y quedó varado en Las Vegas

Sábado 18 de abril de 2020 | 08:10hs.

Por Victoria Bergunkerinterior@elterritorio.com.ar

La situación sanitaria obligó a músicos de todo el mundo a posponer sus shows en vivo y guardarse hasta que todo pase. El reconocido artista misionero, Ángel “Pato” García no solamente se vio obligado a suspender sus conciertos, sino que además se quedó varado en Estados Unidos, donde tenía previsto tocar.Actualmente se encuentra en Las Vegas, Nevada, aunque su pasaje de regreso a la Argentina era para el 29 de marzo. En diálogo con El Territorio, comentó sobre cómo transcurre los días en aislamiento y cuáles sus planes a futuro cuando todo pase.“Yo ahora estoy en Las Vegas, tenía que ir a Los Ángeles para unas actuaciones pero se canceló todo. Llegué acá el 12 de marzo y mis shows eran para ese mes, además en abril debía comenzar mi programa de televisión en Encarnación que tengo todos los domingos”, comenzó relatando.En relación al hospedaje, sostuvo que está “muy bien cuidado, en la casa de un amigo uruguayo que vive acá hace ya 50 años”.“Salimos solamente con el auto y vamos un poquito a la montaña donde no hay gente, acá está todo cerrado, no te imaginas lo que son los casinos tan importantes y enormes que no ves un alma... esta ciudad que diariamente llegan millones de personas y ahora no ves nada”, expresó.Sin embargo, a pesar del difícil momento, afirmó que está tranquilo “porque aparte esta gente es maravillosa, me cuidan mucho y además aprovecho para agarrar mi guitarra y ver si puedo componer algunos temas”.El músico mencionó también que a pesar de que Estados Unidos es el país con más fallecidos por Covid-19 hasta el momento, él se encuentra relativamente lejos de los mayores focos de contagio, como la ciudad de Nueva York.Finalmente, adelantó que en un futuro la idea es continuar con el proyecto que tenía previsto en Los Ángeles y después anhela volver a la Argentina, donde grabará el nuevo disco en el que actualmente se encuentra trabajando.Pero el amor es más fuerte, dice la canción, por lo que confesó: “Extraño mucho mi tierra”, donde tiran las raíces y parte de la familia. “Mi hijo menor está en México, es músico también; tengo dos en Buenos Aires y otra hija en Colombia. Nos extrañamos mucho todos, pero diariamente hablamos por teléfono”, concluyó.