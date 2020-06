Patagonia, Caribe y Europa: los destinos más consultados por los misioneros

Domingo 21 de junio de 2020 | 10:00hs.

El deseo de viajar no se ausentó nunca. Al contrario, el encierro hizo que esas ganas por conocer países exóticos, o un poco más de la Argentina o la provincia, creciera aún más, al punto que la ansiedad por la apertura de las fronteras y la normalización del turismo se vuelve inaguantable. Pero la espera no es solamente del viajero, sino también de las agencias de turismo que continúan en una situación crítica a raíz de la pandemia que paró al mundo.La semana pasada el gobierno nacional anunció que a partir del 13 de julio comenzarán a volar nuevamente las aerolíneas dentro del territorio nacional. Serán pocos vuelos semanales pero un alivio en medio del parate que tiene en vilo al sector del transporte y turismo.Todas las aerolíneas despegarán o aterrizarán en el aeropuerto de Ezeiza, ya que el aeroparque Jorge Newbery está cerrado por obras y El Palomar frenado por un litigio judicial. Además habrá servicios interprovinciales. La idea es contar con entre 32 y 38 vuelos semanales, detallaron desde Transporte de la Nación y aclararon que la apertura será “para todas las compañías”, incluso las low cost.La posibilidad de viajar al exterior quedó pospuesta ante el cierre de las fronteras aéreas, terrestres y marítimas. Según estimaciones, se habilitarían los vuelos para el movimiento externo en diciembre o enero de 2021. Ante este contexto, condicionado por la situación epidemiológica en otros países, las agencias de turismo trabajan en la promoción del turismo de cercanía.Pero que visitar la provincia sea la mejor opción por el momento no quiere decir que los deseos de ir más lejos hayan cambiado. En diálogo con El Territorio desde Carlota Stockar indicaron que hay “muchas consultas, no hay cierres aún -de ventas-, pero si pedidos de cotización, consultas al exterior y mucho de turismo interno. En Argentina lo que más consultan es la Patagonia, destinos como Ushuaia, El Calafate, San Martín de los Andes, Puerto Madryn, Mendoza y la combinación norte Salta y Jujuy. Con respecto a la región, consultan sobre Brasil: Porto de Galinhas, Natal, Maceió, Jericoacoará, los destinos más alejados que consultan son Colombia, Cancún y Riviera Maya, Punta Cana y Cuba; y entre los países exóticos las consultan rondan por Polinesia, Filipinas, Maldivas, Emiratos Árabes, Escandinavia”.Las fronteras de Europa abrieron el lunes 15 tras tres meses de cierres por el coronavirus​. Pero aún se mantenían muchas restricciones y no estaba claro cuántas ganas de viajar tendrían los europeos, en un continente aún cerrado a estadounidenses, asiáticos y otros turistas internacionales. "El turismo ​es un sector clave para la recuperación de nuestra economía", dijo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, al anunciar que el país adelantaría 10 días, a hoy, la apertura a viajeros europeos. Señaló que el virus, "no ha desaparecido, sigue al asecho''.Así que de este lado del mundo toca esperar. Todavía no se puede conocer (o volver a visitar) los destinos que están cruzando el océano, pero no está mal comenzar a planificar lo que sería la vuelta del turismo externo, tal vez, siendo optimistas, en enero de 2021.“Por las redes nos están preguntando y hay muchas consultas también a nuestros teléfonos. Como lugar de interés, están consultando mucho Europa y en segunda línea como destino de playa la Riviera Maya, Cancún, Punta Cana, Cartagena y San Andrés. De Argentina mucho Mendoza, Bariloche también y los países del norte Salta y Jujuy, también Usuhaia y Calafate”, indicaron desde Batia Turismo.Por otro lado, desde Booking.com se realizó un relevamiento para conocer cuáles son los deseos de la comunidad viajera del mundo. En ese marco se notó un crecimiento en los deseos de los argentinos por viajar localmente. Esos deseos crecieron en comparación con el 2019. El año pasado 30% de los argentinos querían visitar los destinos locales y 70% los internacionales.En tanto que este año los valores de los deseos de los argentinos comenzaron a cambiar y dentro de sus listas de deseos de viaje, los destinos locales representan un 45% y los internacionales 55%. Comparados con los demás países de la región, los argentinos son los únicos que piensan más internacionalmente que localmente a la hora de expresar sus deseos de viajes. Mientas que los brasileros se destacan por su fuerte predilección por desear viajar a destinos domésticos (82%), seguidos por los mexicanos (76%) y los colombianos (69%).