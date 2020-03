Passalacqua disertó sobre política y ciudadana

Martes 3 de marzo de 2020

Invitado por el diputado y ex intendente de Montecarlo, Julio ‘Chun’ Barreto, el vicepresidente de la Legislatura provincial y ex gobernador, Hugo Passalacqua, ofreció una disertación en el marco del ciclo de conferencias “Formación política y ciudadana”.El mencionado ciclo se dictará en distintas localidades y tuvo su fase inaugural el último sábado en Montecarlo.“Agradezco la invitación de Chun a quien valoro muchísimo por su gestión al frente de este querido municipio”, destacó Passalacqua al iniciar su alocución ante un nutrido auditorio que se dio cita en la sede del espacio Compromiso con Todos, sobre la avenida principal de la ciudad del Alto Paraná misionero.La política en la provinciaEl ex gobernador remarcó el rol de la mujer en la actividad política al tiempo de evocar la figura de la médica Julieta Lanteri, la primera mujer que hizo uso del derecho del voto en el año 1911.Posteriormente, trazó un rápido repaso sobre los inicios del movimiento político que surge en 2003 en Misiones, y que desde ese momento fue respaldado de manera ininterrumpida por la decisión electoral.“Hay dos caminos para hacer política: del lado de los que más tienen o del lado de los que más necesitan. Nosotros elegimos a quienes están necesitados de un Estado que los contenga y les dé respuestas”, remarcó Passalacqua.Al tiempo que insistió una vez más en que la única vía para conocer qué necesita la gente es la cercanía y el salir al encuentro.En esta línea, el actual diputado provincial puso de relieve la tarea del gobernador de la provincia Oscar Herrera Ahuad, como garante de una gestión de gobierno de cara a la comunidad misionera.Durante la jornada, también estuvieron presentes, el intendente anfitrión Jorge Lovato; además de otras autoridades comunales, y el ex alcalde de Garuhapé y actual diputado, Avelino González.