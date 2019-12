Pasos fronterizos ya registran movimiento migratorio

Martes 24 de diciembre de 2019

Se incrementa el tránsito en Cataratas Progresivamente aumenta la cantidad de turistas que trasponen la frontera para visitar Brasil por uno de los pasos de frontera más importantes: el puente internacional Tancredo Neves, que une Puerto Iguazú con Foz de Iguazú. Se espera que el movimiento continúe aumentando en los últimos días del año con los turistas que decidan veranear en la playas brasileñas.

Desde la semana pasada se registran filas para salir o ingresar al país. Aunque la mayoría de los tránsitos están relacionados al comercio, un pequeño porcentaje ya comienza a vivir el descanso de verano y opta por cruzar la frontera y disfrutar de las opciones que ofrece Brasil.

Con información de corresponsalías San Pedro, Puerto Iguazú e Irigoyen

Con la habilitación ayer del puesto migratorio en la cabecera brasileña de Paso Rosales, comienza a registrarse movimiento en la frontera con destino a las playas de Santa Catarina. Si bien los funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) no especificaron estadísticas, el tráfico es menor que en años anteriores dada la situación económica en Argentina que obligó a muchos a reprogramar su agenda e incluso cancelar sus vacaciones.Se trata del paso fronterizo entre Misiones y Brasil, ubicado en el municipio de San Pedro. Este cruce permite al turista acortar 150 kilómetros de distancia hacia las playas.La Policía Federal, que depende de Dionisio Cerqueira, hizo efectiva la reapertura de casillas para realizar el trámite del lado de Brasil del paso internacional Pepirí Guazú, permitiendo de esta manera que los turistas pasar por allí con destino a las playas de Santa Catarina.Sólo en la mañana de ayer cruzaron aproximadamente 40 vehículos, de los cuales 30 tenían como destino las playas. En el puesto que se encuentra a metros del puente son tres las casillas habilitadas para la realización del ingreso y egreso al país vecino, funcionan normalmente de lunes a lunes de 7 a 19, al igual que en la cabecera del lado argentino, donde habilitarían nuevas ventanillas para agilizar la atención al público.El área de migraciones del lado brasileño, en el estado de Santa Catarina, fue inaugurada en noviembre del año pasado para todos aquellos que quisieran visitar otro destino más allá de San Miguel do Oeste, el más cercano. Sin embargo, las autoridades decidieron que dejase de funcionar en junio de este año, puesto que había poco flujo.En Bernardo de Irigoyen aún es muy escaso el movimiento turístico de argentinos con intenciones de vacacionar en tierras brasileñas, teniendo en cuenta algunos años anteriores, cuando las variantes del cambio de divisas eran otras y beneficiaban más a los argentinos. Hasta ayer en la frontera se conseguía el real a un precio de entre 18 y 20 pesos.En temporadas anteriores se notaba a simple vista el incremento de turistas argentinos en la frontera más oriental del país a partir de la segunda semana de diciembre, situación que no se produjo el año pasado ni sucederá este. Entre ocho y diez familias por día cruzan a Brasil en el paso de Bernardo de Irigoyen, con el fin de veranear en tierras brasileñas. Según estimaciones de operadores turísticos y personal de Migraciones, habrá una reducción importante de argentinos que pasen sus vacaciones en Brasil.En cuanto a la documentación, si se viaja en vehículos particular tener la documentación al día (autorización y seguro al día y la documentación personal DNI actualizado y sin vencer. En el caso de los menores, si viajan con uno solo de los padres, necesitan la autorización del otro y fotocopia certificada de la partida de nacimiento.