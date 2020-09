Paso inicial - El Territorio Misiones

Jueves 10 de septiembre de 2020 | 07:00hs.

Por Diego Vain deportes@elterritorio.com.ar

Después de cinco meses, desde que la pandemia de coronavirus irrumpió y frenó todos los planes, algunos clubes de Posadas regresaron a los entrenamientos en una cancha de fútbol once, con la ilusión de poder jugar a fines de octubre un torneo.Brown, Mitre, Atlético Posadas, Colectiveros y La Cantera fueron algunos de los equipos que dieron el primer paso para, si las condiciones sanitarias lo permiten, regresar a jugar.Bajo las órdenes de Carlos Suirezs, un grupo reducido de jugadores del Verdirrojo se movió en el estadio de Villa Urquiza. Con la distancia social necesaria y con los protocolos que exige la Municipalidad de Posadas, los futbolistas volvieron a correr. Tratar de ponerse en ritmo nuevamente es el gran e inmediato objetivo.Pero detrás de la idea de entrenar hay algo más ambicioso. Volver a jugar dentro de poco más de un mes es una posibilidad y a eso apuntan en varios clubes del fútbol capitalino.Desde hace un tiempo los dirigentes de la Liga Posadeña analizan la chance de jugar un torneo antes de que se termine el 2020 y el presidente de la liga, Nelson Castelli, se mostró feliz por el reinicio de las actividades.“Por suerte dimos el primer paso y volvimos a encontrarnos dentro de un rectángulo de fútbol. No es sencillo, las cosas cada vez están más complicadas, pero muchos deportistas se volvieron a encontrar en un campo de juego”, expresó el dirigente, quien estuvo en la cancha de Brown controlando que se cumplan los protocolos.Castelli se ilusionó con un certamen antes de fin de año: “La idea es jugar un torneo para darle la posibilidad a los jugadores más grandes de terminar el año jugando al fútbol. Retomar el próximo año para los jugadores más grandes será muy difícil. Volver después de 14 o 15 meses sería muy complicado”.“La idea es, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan, realizar un torneo desde fines de octubre para darle competencia a los jugadores”, confesó Castelli y reconoció que “el cien por ciento de los equipos de Posadas está de acuerdo”.“Charlé con cada uno de ellos y estamos viendo en qué condiciones. Será un torneo sin público, a puertas cerradas, a doble jornada en Primera. Eso es lo que estamos pensando. Tengo que hablar con la gente del interior, porque es complicado el transito de los jugadores de un municipio a otro. Vamos a charlar con la gente de Santo Pipó, de Gobernador Roca, de Santa Ana para ver qué será lo más conveniente para el torneo y los deportistas”, se explayó el presidente de la liga.Jugar un torneo sin público es perjudicial para la economía de los clubes, pero las ganas pueden más y, por eso, los equipos están dispuestos a encontrar la manera de que la pelota vuelva a rodar.“Imaginamos una doble jornada con cuatro árbitros y dos policías. Hoy el adicional está alrededor de 500 pesos, más la terna. Estamos hablando de un costo mínimo de 1.200 o 1.400 por equipo. Si tenemos la posibilidad de no pagar la policía, el gasto se reduce a mil por equipo, por jornada”, explicó Castelli, en referencia a una posible ayuda gubernamental para que haya deporte.En cuanto a los lugares en los que se podría realizar el torneo hay que prever que se cumplan los protocolos. Los equipos deberán llegar cambiados, no su usarán los vestuarios, y luego del final del encuentro, los jugadores se retirarán del estadio.“Se podría hacer en Guaraní, en Brown, con sus distintos accesos, en Atlético Posadas o Mitre. Son las canchas en las que se podría hacer doble jornada y ni hablar de Crucero, pero ahí hay que hablar con el municipio de Garupá”, expresó Castelli.Por el momento el torneo que proyectan para fines de octubre es más una ilusión que algo concreto, aunque ayer algunos equipos dieron un paso hacia adelante.“Esperemos que esto pase rápido, que sea un mal sueño, y que aparezca la vacuna. Vamos a ver en qué condiciones volvemos en 2021. Todos los torneos se pararon, excepto los de Conmebol.Lo primero es la salud y siempre vamos a privilegiar eso. No nos vamos a apurar hasta ver la situación sanitaria de la provincia”, cerró Castelli y dejó claro que todo es paso a paso. Día a día.