Pasajes en juego

Domingo 1 de marzo de 2020

Los grupos de los misioneros en el torneo Regional llegaron a la etapa de definición. Hoy dos conjuntos de la Tierra Colorada podrán avanzar a la siguiente fase del campeonato.La Picada visitará a Sporting y con un empate sellará su clasificación a la próxima etapa en la región Litoral Norte, mientras que Guaraní, sin jugar, podrá hacer lo mismo aunque deberá esperar a lo que sucederá entre Nacional y Timbó en Puerto Piray.En la zona 6 todo está muy parejo. La Picada sorprendió con dos buenos triunfos y lidera con puntaje ideal. El Tren del Oeste tuvo fecha libre el fin de semana anterior y esta tarde, a partir de las 17, visitará a Sporting en Santo Pipó, con el arbitraje de Franco Rioja.Los de Villa Cabello necesitan un empate para meterse en la siguiente ronda, ya que con 7 puntos se asegurarán el primer lugar del grupo.Sin dudas que La Picada es hasta el momento la revelación. No porque el equipo no esté a la altura, sino porque apenas se reforzó y fue el último en ser confirmado para este campeonato.El Tren del Oeste basa su buen presente en que mantuvo a la mayoría de los jugadores que ganaron la Copa Posadeña y que llegaron a la final del torneo Clausura de la Liga.Pero esta tarde el líder de la zona 6 la tendrá difícil. Es que Sporting necesita ganar para mantener sus ilusiones de clasificar a la siguiente fase. Los de Santo Pipó cerrarán hoy su participación en la primera fase y el empate no es una alternativa.Si el Albirrojo iguala con La Picada llegará a 4 puntos, pero su diferencia de gol es negativa y por eso, en la tabla de todos los segundos de la región Litoral Norte, no quedaría entre los tres primeros que consiguen la clasificación.De hecho, una victoria tampoco les asegurará un lugar en la siguiente instancia. Sporting debe ganar y esperar a lo que sucederá en la última fecha entre La Picada y Atlético Posadas, que este fin de semana no tendrá acción por el torneo Regional.La suerte del Decano y de los de Santo Pipó se conocerá dentro de siete días, cuando el Tren del Oeste reciba a los del barrio Tajamar, en lo que significará el cierre de la zona 6.Otro de los clubes misioneros que podrá abrochar su pasaje a la siguiente fase del torneo Regional será Guaraní, que sin jugar puede festejar de manera anticipada.La Franja lidera con 7 unidades la zona 7 de la región Litoral Norte y una victoria de Nacional depositará a los posadeños en la siguiente instancia.El Nacio será local a partir de las 18.30 ante Timbó en la Villa Olímpica de Puerto Piray, con el arbitraje de Horacio Lutz, de la Liga Posadeña.Los locales están en la misma posición que Sporting. Necesitan ganar y esperar a la última fecha para saber si clasifican como mejor segundo.En realidad, el presente de Nacional es más complicado. Debe golear a los de Jardín América para que su diferencia de gol (-4) no sea negativa y así llegar a la última jornada con la esperanza de meterse en la segunda etapa como uno de los mejores segundos.Diferente es el panorama para el Verde de Jardín América. Timbó es escolta de Guaraní con 3 puntos, viene de quedar libre y definirá su clasificación el fin de semana que viene en su estadio.Timbó aspira a clasificarse como líder de la zona 7 y para ello deberá ganar los dos partidos que le restan en esta primera fase.Un empate dejará sin chances a Nacional, mientras que le dará la posibilidad a los de Jardín América de llegar con posibilidades de ser primeros. Para ello necesitarán ganarle a Guaraní en la última fecha por una diferencia mayor a tres goles, ya que si hay empate entre dos equipos en la primera posición se define por los partidos entre sí y en la ida la Franja goleó al Verde por 3-0 en Villa Sarita.Llegó el momento de las definiciones para los equipos misioneros en el torneo Regional y hoy dos clubes podrían sacar su pasaje para la siguiente etapa del campeonato que tiene como gran premio un ascenso al torneo Federal A.