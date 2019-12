Pasajeros de cuatro patas

Domingo 29 de diciembre de 2019 | 01:00hs.

TV para perros en víperas de Año Nuevo La señal de cable ‘Animal Planet’ emitirá una programación especial con contenidos específicamente creados para perros este martes 31 de diciembre, entre las 20 y las 2, para ayudarlos a que se relajen y no sufran con los estallidos de los fuegos artificiales típicos de las fiestas.

Según se informó a través de un comunicado de la señal propiedad del grupo Discovery, los contenidos forman parte del catálogo del canal estadounidense DOG TV y fueron diseñados por científicos, veterinarios y expertos en perros.

Un total de 68 estudios académicos y la supervisión de cuatro especialistas en comportamiento canino fueron la base de un trabajo de tres años para diseñar los diversos programas que, afirman, pueden ayudar a los perros a reducir su ansiedad y pasar una noche amena.



Un viejo refrán reza que ‘la vida es mucho mejor con una mascota al lado’. Y en la actualidad son muchas las familias que incluyen entre sus integrantes a algún animalito. Con el pasar de los años, la sociedad fue tomando conciencia de la responsabilidad que implica incorporar una mascota al núcleo familiar.Tal es el caso que hoy día, siendo caninos y felinos los más requeridos, los nuevos integrantes del grupo acceden a beneficios que no siempre fueron tenidos en cuenta. Un tratamiento médico adecuado, comida acorde a su edad, raza, necesidad o patología, vestimenta y hogar acondicionado y otras tantas necesidades son hoy satisfechas por una sociedad que poco a poco logra tomar conciencia de la importancia y el respeto que se merecen nuestras mascotas.En esa línea, una de las propulsoras de ese trabajo de concientización es Sara Demes, quien tomó la iniciativa de ponerse a pensar en cómo pueden hacer los dueños para trasladar a sus mascotas cada vez que lo necesiten. Fue así como surgió la idea de crear el emprendimiento Taxi Mascotas, de manera que, aquellos amos que no posean vehículos o que no estén aptos para transportar a sus mascotas en casos de urgencia o simples chequeos, paseos,o mudanzas, puedan contactarla y resolver el traslado.“Muchas veces los dueños no entienden que los remiseros o taxistas no pueden llevar a las mascotas en sus autos. Y moverlos en colectivo también resulta imposible. Ya sea porque los animalitos hacen sus necesidades cuando lo requieren sin saber donde se puede y donde no, o porque dejan pelos en el asiento; incluso muchas veces dejan impregnados su olor particular (sobre todo si se trasladan enfermos a atenderse a la veterinaria)”, explicó la conductora en diálogo con El Terriotorio.Entonces, “para un remisero o taxista que trabaja con humanos le resulta difícil incorporar a las mascotas como pasajeros. Pero también es cierto que, en ocasiones, los animales necesitan trasladarse en vehículos”, agregó.Se trata de un servicio que cosechó frutos desde su puesta en marcha. Pero para dedicarse a este proyecto, Sara debió arriesgarse a abandonar su trabajo.Con la ayuda incondicional de sus padres, Marta Coronel y Andrés Demes, el apoyo de su pareja, familiares y amigos y la colaboración de las veterinarias de Posadas, la taxista tomó impulso para combinar su amor por los animales con la necesidad de varias familias. Así surgió Taxi Mascotas, un servicio con casi cuatro años de experiencia, que busca además de generar ingresos económicos, resolver una problemática constante para los dueños de sus pasajeros: la movilidad de sus animales.La conductora destacó que sus clientes viajan cómodos y seguros en la parte trasera del vehículo, sujetos con correa y disponen de un lugar amplio para acomodarse. “Busco la forma de que esté bien cubierto el tapizado y que ellos viajen cómodos, sobre todo si son viajes largos. También realizo paradas en caso de ser necesarias, ya sea para que las mascotas bajen a ejercitar un poco y hacer sus necesidades, tomen agua o coman un poco”, detalló Sara.Además, el traslado es con aire acondicionado. “Hago todo lo posible para que el viaje sea placentero”, resaltó la conductora quien entabla una confiable empatía con dueños y mascotas en cada viaje.Ella y su vehículo, dependiendo de la ocasión, pueden ser ambulancia, camión de fletes y taxi a la vez: “Mi trabajo consiste en pasar a buscar a las mascotas, con su dueño y llevarlos a donde más requieran. Generalmente es la veterinaria. En ese caso, muchas veces logramos salvar vidas al llegar a tiempo con los profesionales”.Las peluquerías de mascotas son otros de los lugares concurridos por la taxista. Asimismo, varios traslados los realizó debido a paseos familiares en los que los dueños no querían dejar solas a sus animalitos y decidieron mandarlos con Sara. Incluso, algunas veces participó en mudanzas llevando mascotas al interior de Misiones y hasta a otras provincias.“Trabajo en todo el país. La última experiencia de mudanza fue a Rafaela, Santa Fe, que llevé a dos caniches que se portaron muy bien durante todo el camino. En pocos días tengo agendada otra a Tandil, Buenos Aires”, comentó alegremente.Con su trabajo, la taxista de mascotas busca también generar conciencia sobre las principales problemáticas que enfrentan sus pasajeros.En ese marco, las castraciones son unos de ellos: “Es muy importante recalcar que una castración no tiene que ver solamente con pensar en la superpoblación animal, tanto de felinos como caninos, sino también de una cuestión de salud. Porque al cumplir sus 8 o 9 años, los animales pueden comenzar con problemas de próstata, de testículos (en el caso de los machos), y el útero o las mamas (en el caso de las hembras), entre otros tantos inconvenientes que se podrían evitar con esa intervención”.“Esas cuestiones que tienen que ver con la salud también trato de explicárselas a los dueños de mis clientes, para que tomen conciencia de que los animales necesitan cuidados y somos nosotros los responsables de eso”, resaltó Sara para quien las mascotas son su principal prioridad una vez subidas al vehículo.En ese marco resaltó también la “calidad y excelencia” con que trabajan las veterinarias de la ciudad y remarcó que “se trata de una colaboración mutua, ya que muchas veces se les dificulta realizar atenciones a domicilio y, el hecho de que ella los acerque facilita muchas cuestiones”.La mayoría de los pasajeros que se trasladan en Taxi Mascotas se reducen a caninos y felinos. Sin embargo, la conductora señaló que no se hace acepción en cuanto a especie, tamaño o carácter para transportar animales.En cuanto a las tarifas, varían de acuerdo a las distancias que se pretendan realizar, pero son accesibles teniendo en cuenta la de un taxi común y el especial servicio que brinda su empresa.“Me encanta trabajar sabiendo que puedo hacer algo que amo y que además contribuye con la sociedad. Me siento muy bendecida por tener este trabajo y lo abordo con la responsabilidad y el respeto que nuestras mascotas merecen”, concluyó la taxista de animales.