Partió el primer contingente de misioneros varados

Sábado 18 de abril de 2020

Por Daniela Cortés Corresponsalía Buenos Aires

Un grupo de 38 pasajeros, a bordo de un colectivo de larga distancia, partió anoche de la ciudad de Buenos Aires y se esperaba su arribo para esta mañana a Posadas. Fueron los primeros misioneros en usar el mecanismo dispuesto por el gobierno provincial para regresar a la tierra colorada por estar varados lejos de sus casas.El colectivo salió desde la esquina porteña de Cerrito y Santa Fe, a metros de la Casa de Misiones, con los 38 pasajeros que se encontraban haciendo algún tratamiento médico y fueron sorprendidos por la medida del aislamiento social obligatorio que no permitió que puedan regresar a sus hogares.En el grupo se encuentran niños que estaban en tratamiento en el Hospital Garrahan. También adultos que estaban por situaciones de salud en diversas clínicas y hospitales porteños. Todos fueron controlados antes de subir al micro para detectar que no tengan temperatura febril que haga sospechar de coronavirus. Y se dispuso que haya suficiente espacio entre ellos a bordo del colectivo.“Es habitual que se hagan derivaciones desde Misiones por cuadros de salud a distintos hospitales de Buenos Aires, pero lo que pasó en esta oportunidad es que la gente se vio imposibilitada de volver a sus casas por la cuarentena obligatoria y la mayoría de ellos no conocían a nadie en esta ciudad y tampoco contaban con el dinero necesario para pagar un hotel”, explicó la directora de la Casa de Misiones, Miriam Duran.La situación de enfermedad es a veces difícil de transitar, pero además si se está lejos del hogar la cosa se complica un poco más. Y si encima no se puede regresar a casa porque no está permitida la circulación de personas y para colmo hay pocos billetes en el bolsillo, entonces la cuestión se torna dramática.Es posible que se repitan estas acciones desde otros lugares del país donde se encuentren varados misioneros que tengan alguna de estas dos características: que estén cursando algún cuadro de enfermedad o que no cuenten con el dinero necesario para alojarse fuera del hogar hasta la finalización de la cuarentena obligatoria.