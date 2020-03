Parques cerrados: ya hay un 70% de reservas canceladas en Iguazú

Lunes 16 de marzo de 2020

Por Griselda Acuñainterior@elterritorio.com.ar

La otra cara de la pandemia: Foz repleto El Parque Nacional Foz do Iguazú (Brasil) emitió un comunicado que las puertas del lado brasileño permanecerán abiertas, y ante esta noticia en la jornada de ayer, miles de turistas decidieron disfrutar de la naturaleza.

Desde el atractivo indicaron que el parque permanecerá con las puertas abiertas hoy de 9 a 17 y anticiparon que habrá una reunión para analizar la situación.

En el comunicado, del país vecino, “redobló el cuidado y la orientación brindada a los visitantes y empleados con respecto al Covid-19”.

Idéntica determinación se tomó en el lado brasileño de los Saltos del Moconá, en el Parque Estadual Do Turbo, donde la actividad continuó ayer desarrollándose con normalidad.

El cierre del Parque Nacional Iguazú, desde ayer, fue una medida drástica ante la crítica situación sanitaria. La decisión alcanza a todos los parques del país que dependan de la Administración de Parques Nacionales (APN). A eso, le siguió la determinación por parte de la provincia, en base al decreto del gobernador Oscar Herrera Ahuad, de cerrar por tiempo indeterminado los parques provinciales que dependen del Ministerio de Turismo y de Ecología.El primer mandatario provincial declaró el miércoles pasado emergencia sanitaria por brote de dengue y riesgo de coronavirus, enfermedad respiratoria que estalló en China y ahora está causando estragos en Europa. En Argentina, en tanto, se está en etapa de contención con 56 casos confirmados y dos fallecidos. Misiones, por su parte, no registra infectados pero sí hay 62 personas en aislamiento voluntario por nexo epidemiológico.Las Reducciones Jesuíticas, la Cruz de Santa Ana, los Saltos del Moconá serán inaccesibles para lugareños o turistas, incluso hasta después de Semana Santa, de acuerdo a estimaciones de autoridades locales.La medida tendrá un impacto terrible para las economías regionales, sobre todo en aquellas en las que el turismo es un pilar fundamental, como lo es Misiones.“Ni podemos especular con Semana Santa lamentablemente”, sostuvo en diálogo con El Territorio, José María Arrúa, ministro de Turismo al tiempo que agregó: “La matriz económica de la industria turística es el desplazamiento de la gente, y si no lo puede hacer cae todo el sistema, no tengo números pero sí previsiones. España habla de un 40% de la caída de la actividad y yo creo que será un número similar acá”.A modo de ejemplo, el funcionario citó que las reservas para el próximo fin de semana largo en Iguazú, el lunes 23 y martes 24 de marzo que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, fueron canceladas en un 70% y estimó que esa cifra puede aumentar.“Teníamos tres congresos que se cancelaron”, comentó.Explicó que los hoteles deberán reintegrar el monto de la reserva a los clientes y que se está trabajando con el derecho de admisión. “Los hoteles no tienen ninguna obligación de alojamiento de personas sintomáticas”, reza el instrumento legal que establece el protocolo para hoteleros y gastronómicos.En ese sentido, Arrúa viajará hoy a la Ciudad de las Cataratas, donde mantendrá una reunión a las 11 con empresarios del sector, que están preocupados por el contexto imperante.Ayer, personal de tránsito municipal detenía a los vehículos que pretendían ingresar a Cataratas, más adelante personal de guardaparques sólo permitió el ingreso al sector de los empleados de las empresas que prestan servicio.La ciudad de Iguazú depende del turismo, los visitantes que arriban al destino de diferentes partes del mundo son los que activan el motor económico de la ciudad y cada nuevo emprendimiento que se inaugura en la zona está destinado el turista directa o indirectamente.La decisión del directorio de la Administración de Parques Nacionales de cerrar por tiempo indeterminado todos los Parques Nacionales, golpeó al sector a tal punto que no cuentan con un plan de contingencia ante la probable paralización de la economía local.Desde los diferentes emprendimientos indicaron que no están en condiciones de analizar el impacto económico que generará esta decisión y tampoco supieron precisar la caída de las reservas para el próximo fin de semana largo y semana santa.En su mayoría indicaron que el sector de reservas de los hoteles no funciona los domingos, es decir, que no han contabilizado aun la caída de las reservas.Los demás sectores prefirieron no brindar declaraciones ya que esperan las nuevas medidas económicas que podría ser planteadas por el gobierno nacional además esperan que se trate el proyecto del senador Maurice Closs que propone declarar emergencia turística.