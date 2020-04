Paro de colectivos generó complicaciones

Viernes 17 de abril de 2020

Un sorpresivo paro de tres horas en los servicios urbanos de pasajeros tuvo lugar ayer en Misiones por parte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El argumento para la medida fue que se adeudaban sueldos. La medida se sintió en varias localidades de la provincia y otras del país.

Pero luego de que voceros de los Empresarios Unidos del Transporte del Automotor (Euta) comunicaron que “no había deuda de sueldos” el servicio se normalizó pasadas las 16 de ayer. A través de un comunicado indicaron que “habiendo llegado a un acuerdo y comprobándose el cobro de la totalidad de los haberes pendientes en acuerdo con la entidad sindical UTA se reiniciará de inmediato la totalidad de los servicios previstos ante esta coyuntura”. Los empresarios agregaron que “no había deuda de sueldos” y lamentaron “la situación que tuvieron que soportar los pasajeros durante el mediodía”, por el paro.

Desde las 15 volvieron a salir los colectivos en Posadas, Garupá y Candelaria y el servicio se normalizó desde las 16, indicaron desde la Euta.

En Posadas, los últimos servicios que se prestaron antes del paro fueron abarrotados por los usuarios que querían llegar a sus hogares y no quedar varados y por ello no se cumplió con el protocolo de que no debían viajar personas paradas. Igual, algunos usuarios tuvieron que recurrir a taxis para regresar a sus casas.

El paro del servicio de pasajeros también se sintió en Eldorado y Oberá, donde las empresas prestan el servicio de emergencia.