“Paren de matarnos”: el grito al unísono de Miss Bolivia y otras artistas

Martes 10 de marzo de 2020

El Festival Nacional del Mate que se iba a hacer este domingo en Paraná, Entre Ríos, se suspendió luego de que las autoridades encontraran asesinada a Fátima Florencia Acevedo, la joven de 25 años que se estaba desaparecida desde el domingo pasado, luego de denunciar, hace poco más de un mes, la violencia y las amenazas recibidas por parte de su ex pareja, Jorge Martínez, principal sospechoso del femicidio.Luego de interrumpir las actividades culturales que se llevarían a cabo en la ciudad entrerriana durante el festival local, las artistas que formaban parte del line up grabaron un video en repudio a la violencia machista que mata a mujeres y disidencias de nuestro país a diario.Las estadísticas informadas por el Observatorio “Ahora que si nos ven” son cada vez más alarmantes: hubo 68 femicidios y travesticidios en Argentina entre el 1 de enero y el 29 de febrero de 2020, lo que implica una víctima cada 23 horas.Con la enorme conmoción que significa cada uno de los casos, y al conmemorarse otro Día Internacional de la Mujer, Miss Bolivia, Teresa Parodi, Ana Prada y Luciana Jury alzaron la voz para repudiar los hechos. “Si tocan a una nos tocan a todas”, dijeron al unísono.“Paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos. Estamos en la ciudad de Paraná, habíamos venido para cantar en la Fiesta del Mate, pero no vamos a cantar: hoy fue encontrado el cuerpo de Fátima Acevedo en esta ciudad, un intolerable femicidio más. Paren de Matarnos”.“Salí para el trabajo y no fui, salí para la escuela y no llegué, salí del baile y me perdí. De pronto, me desdibujé. Mis amigos me buscan por ahí, los vecinos pegaron un cartel, en los postes de luz del barrio, en la calle, en el subte, en el tren. Me busca mi hermano, me busca mi madre, perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre, la red explota, el Twitter arde”, dicen las artistas en el video.“Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda, el juez de turno se fue a una boda, la policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Hay carajo, qué mal que estamos los humanos, loco. Paren de matarnos, paren de matarnos”, repiten las mujeres, unidas en voz y corazón a la causa.Además de la publicación que se viralizó en pocas horas, Miss Bolivia utilizó su cuenta de Twitter para repudiar el femicidio y convocar al Paro Nacional de Mujeres que se llevó a cabo ayer, con el que miles de feministas de todo el país se movilizarían en distintos puntos del país para exigir “Ni Una Menos”, Aborto Legal Seguro y Gratuito y derechos laborales, entre muchos temas que hacen a la desigualdad de género. Esta vez la consigna fue: “La deuda es con nosotres”.