Pareja adoptó a cuatro hermanos misioneros - El Territorio Misiones

Lunes 24 de agosto de 2020

Cecilia y Marisela se conocieron hace quince años, y en 2007 empezaron a salir. “Ella tenía 23 años y yo 25. Lo que menos pensábamos en ese momento era en tener hijos. Después de que se sancionó la Ley de Matrimonio Igualitario, decidimos casarnos y ahí empezamos a soñar con ser madres”, explicó Cecilia a TN.com.ar.Primero intentaron con tratamientos de inseminación, pero no dieron resultado, hasta que finalmente en agosto de 2018 llenaron la planilla en el Registro de Adoptantes de la provincia de Buenos Aires.“En enero de 2019 teníamos el apto y en marzo vi una convocatoria pública de aspirantes sobre tres hermanitos en estado de adoptabilidad en Misiones. Mandé un mail al registro de la provincia y me contacté con la directora del Registro de Aspirantes a la Adopción de la provincia de Misiones (Ruaam)”.El lugar quedaba a 90 kilómetros de Posadas. La directora del Ruaam las invitó a que viajaran a conocerlos. En su momento, las edades eran 10, 11 y 14 años. “En el juzgado nos contaron que eran cuatro hermanos, pero que el más grande, que cumplía 17 ese año, les había dicho que no quería ser adoptado”.Después de manejar doce horas, llegaron al juzgado, donde les dieron la autorización de la vinculación y después fueron directamente al lugar donde estaban los chicos.Cecilia recuerda que Alexis, el mayor de los hermanos, estaba muy serio. “Nos dijeron que podíamos intentarlo, pero que él no estaba dentro del proceso de vinculación. Además, nos contó que se había autoexcluido de la convocatoria para que sus hermanos tuvieran más posibilidades de ser adoptados”.Al día siguiente, cuando fueron a buscarlos para ir a pasear, los hermanos tenían sus mochilas listas porque querían quedarse con ellas en el departamento que habían alquilado. Desde el hogar creyeron que era una buena oportunidad, y así fue. “Fueron quince días viviendo los seis bajo el mismo techo y nos enamoramos”.“En el momento en que mis madres me adoptaron tenía 16 años. Para un chico de mi edad es muy difícil ser adoptado. La proporción es de uno en diez”, contó Alexis, el más grande.“Cuando llegaron, yo no estaba en los planes, pero quise vincularme para poder seguir en contacto con mis hermanos. En el medio nos encariñamos y gracias a Dios decidimos irnos todos juntos a casa. Estoy muy feliz, muy contento. Sólo me piden que haga mis deberes”, detalló el joven.“Las personas que quieran ser padres tienen que entender que los vínculos de adopción se construyen desde otro lugar, pero el amor es inmenso”, cerraron.