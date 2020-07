Paraguayos varados en Posadas piden volver a su país

Martes 21 de julio de 2020

Un total de 196 paraguayos permanecen varados en la capital misionera y piden volver a su país de origen. Según confirmaron a El Territorio desde el consulado de ese vecino país, en Posadas “hay una buena cantidad de varados y se está viendo a través del Consejo de Defensa Nacional (Codena) que autoricen repatriar a los connacionales”.Consultados sobre el motivo de la demora para poder atravesar el puente internacional San Roque González de Santa Cruz rumbo a Encarnación, indicaron que “hay gente de todos lados y la cantidad de albergues disponibles en Paraguay no es suficiente como para llevarlos a todos. Se está llevando de a poco a gente que necesita ir. El sábado salieron unas cinco personas desde Posadas que iban al departamento de Ñeembucú”.La gente que arriba y no puede seguir hacia su país proviene de distintos puntos de Argentina, lo que preocupa a las autoridades misioneras, ya que al no poder trasponer las fronteras, esos ciudadanos paraguayos deambulan por la provincia. “Vienen desde Buenos Aires, Salta, Rosario, del Sur”, expusieron. Estaban en Argentina por motivos de salud o trabajo.Y en toda Argentina estiman que hay 3.000 paraguayos sin poder regresar a su tierra.“La gente que está varada en Misiones está en la casa de amigos o parientes y en algunos casos los estamos asistiendo. Estamos día a día insistiendo y esperando a que llegue el momento de hacerlos cruzar a ellos, pero el tema del albergue es el principal inconveniente que tenemos. Algunos pueden pagarse un hotel cuando lleguen a Paraguay y hacer allí la cuarentena, pero no todos están en esa situación”, explicaron.En declaraciones al matutino Última Hora, el cónsul paraguayo en Posadas, Rolando Goiburú Benítez, sostuvo: “Ojalá yo tuviera la llave del puente y los dejo pasar de una vez a todos los compatriotas varados en la Argentina”.Manifestó que la situación que viven sus compatriotas es dramática y que anhelan regresar a su país de origen porque algunos están sobreviviendo de la mendicidad.El cónsul no encuentra mayores argumentos del por qué el Codena no aprueba el pedido de repatriación de estas personas, cuya lista la maneja el consulado, entre las cuales están algunas en condiciones extremas de vulnerabilidad y otros en grave estado de salud.Según denunció el diplomático, la mayoría de sus compatriotas ya está en Posadas y en un 70% son oriundos de Itapúa.La lista que manejaba el Consulado paraguayo de Posadas está compuesta por personas que contactaron con la oficina consular y pidieron ser repatriados ante la crítica situación que están atravesando. “La situación es desesperante porque dentro de la lista tengo 50 personas con una vulnerabilidad extrema, gente que está con problemas de salud y ni siquiera tiene para comer. Están viviendo de la mendicidad y la verdad que urge que nos den bolilla a esta región”, reclamó el cónsul a las autoridades de su país.Agregó que hay un gran porcentaje de personas muy mayores, que reúnen los requisitos para ir a hacer la cuarentena en su casa y eso hace que el problema sea menor.“Nosotros contamos con capacidad de hacer ingresar de una sola vez a 130 personas, ojalá nos habiliten y podamos concretar la repatriación de estos connacionales”, finalizó.