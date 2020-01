Paraguay: un caso sospechoso de coronavirus en pasajeros que llegaron desde China

Martes 28 de enero de 2020 | 20:49hs.

En conferencia de prensa, el ministro de Salud de Paraguay, Julio Mazzoleni indicó que de los 35 pasajeros en vigilancia, 13 están descartados para coronavirus. Descartó el posible caso de un joven asistido en el Sanatorio Bautista e informó sobre un ciudadano extranjero, residente en el país, que presenta un cuadro clínico respiratorio que está bajo monitoreo.





Trece de los pasajeros que estaban bajo vigilancia del Ministerio de Salud por haber estado en zona de riesgo de contagio de coronavirus ya fueron descartados como casos sospechosos, según informó el ministro Julio Mazzoleni.







Indicó que las personas que fueron puestas bajo monitoreo por la epidemia ingresaron al país antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitiera las alertas sobre la propagación del virus. “En ese momento se ve quienes son las personas que han venido de la zona afectada, de Asia o China. No había ningún motivo antes de eso para hacer el seguimiento de esas personas o para impedir su entrada al país”, señaló.







Las personas que fueron descartadas como sospechosas de portar la enfermedad son aquellas que ya pasaron el tiempo de incubación del virus sin presentar síntomas, manifestó.







Igualmente aclaró que la alerta por el virus es para las personas procedentes o que hayan estado en China Continental y no para los demás países de Asia, que no tienen circulación del virus. “No clasifica como paciente sospechoso cuando viene de Taiwán o Japón donde han habido casos pero no circulación del virus”, subrayó.







Resaltó que los casos sospechosos son aquellos que presentan síntomas febriles, tos y dificultades respiratorias y que hayan venido de China.







Sobre el caso del ciudadano extranjero de origen no asiático que estuvo en China, pero no en la zona afectada, sí configura un caso sospechoso porque ha tenido síntomas febriles y un cuadro respiratorio.







El equipo de Vigilancia de Salud fue a monitorearlo y en la fecha no presentó fiebre. Actualmente se aguardan los resultados de las pruebas que le fueron practicadas para descartar o confirmar la enfermedad. “Él se encuentran en muy buen estado, tiene síntomas más bien circunscritos al área de la faringe”, describió.







El ministro contó que este ciudadano pasó las fiestas en Europa, de allí hizo un viaje a China, en zonas aledañas a Wuhan. Volvió a España y de allí vino a Paraguay. El hombre - cuya identidad no fue revelada - se encuentra en su domicilio bajo la vigilancia del Ministerio de Salud.







