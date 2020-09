Paraguay, sin respiradores disponibles en hospitales públicos - El Territorio Misiones

Martes 8 de septiembre de 2020

Breves internacionales Bolsonaro encabezó la celebración del día de la independencia

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, encabezó ayer un sencillo acto por el día de la independencia del país.

La ceremonia, de aproximadamente media hora, reunió a todos los ministros del gobierno, altos jefes militares y cerca de 500 personas frente al Palacio de la Alvorada.

Por otra parte, miles de personas desafiaron las prohibiciones de permanecer en la arena durante el fin de semana y se amontonaron, con pocos barbijos a la vista, en las playas más importantes de Brasil, mientras hay más de 4 millones de infectados por coronavirus.





España : vuelta a clases en medio de récord por Covid-19

Los estudiantes españoles regresan desde ayer a las aulas, de forma presencial y escalonada, en medio de varios rebrotes de coronavirus.

En coincidencia, el Ministerio de Sanidad anunció que España superó los 500.000 casos de coronavirus luego de sumar más de 26.500 desde el viernes pasado, una media de más de 8.850 por día, en línea con los aumentos diarios de las dos últimas semanas.





Bielorrusia: se agrava la crisis con la detención de dirigente opositora

La dirigente opositora bielorrusa Maria Kolesnikova fue detenida ayer en el centro de la capital, Minsk, en medio de la tensa crisis que vive el país desde las recientes elecciones presidenciales sospechadas de fraude, informaron el diario económico Bdg Delovaya Gazeta y el digital Tut.

La salud pública paraguaya se vio ayer colapsada, dado que se anunció que ya está ocupada en un 100% la capacidad de respiradores en camas de terapia intensiva a causa del estrago causado por el coronavirus.La información fue suministrada por el presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, José Fusillo, quien pidió a la ciudadanía extremar los cuidados.En contacto con Radio Monumental, del vecino país, Fusillo afirmó que los hospitales públicos llegaron al tope de su capacidad para dar respuestas a los infectados que ingresan con necesidad de ser intubados.“La realidad marca que nosotros no tenemos prácticamente un respirador libre en el sistema público, es decir, si llegase una persona que necesita un respirador hoy no vamos a poder atenderla. La ocupación está al 100% en todos los hospitales”, alertó.El especialista apeló una vez más a la conciencia ciudadana e instó a reforzar los cuidados en el marco de la lucha contra el flagelo, al tiempo de expresar además su preocupación por el estado grave en que llega a los centros médicos una amplia mayoría de los pacientes.“La gente debe comprender que ahora más que nunca tenemos que protegernos, porque ya se llegó al punto donde la atención que podamos brindar no va a ser del todo correcta al no tener los mecanismos para ofrecer los servicios”, insistió, citado por el diario asunceño Última Hora.Si bien confirmó el colapso para la atención de los cuadros críticos, aclaró que sí se tienen disponibles camas para pacientes de gravedad moderada y aquellos que requieran de oxigenación.Hasta ayer suma más 23.000 la cantidad de contagiados desde que se detectó el primer caso en el país guaraní y actualmente son 101 los pacientes que están internados en terapia intensiva y otros 377 en salas comunes.La enfermedad ya se cobró la vida de 449 paraguayos, mientras que otros 11.524 lograron recuperarse. En las últimas semanas el virus fue escalando, al igual que la curva de contagios.