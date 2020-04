Paraguay sin clases hasta septiembre

Viernes 3 de abril de 2020

Durante una entrevista radial, el ministro del Interior de Paraguay, Euclides Acevedo, anunció que las clases no se retomarán antes de septiembre. “Las escuelas y colegios, hasta septiembre, no hay caso, pensar abrir las escuelas antes, no tiene sentido”, aclaró. “El 12 de abril es sólo un plazo para evaluar los beneficios o perjuicios de determinada medida, no termina ahí esto. Según expertos, la segunda quincena de abril es cuando habrá el pico más alto de la epidemia”, ratificó. Por otra parte, explicó que la cuarentena va a continuar y que la salida a la situación se va a demorar. Por otra parte, el Ministerio de Salud de ese país informó ayer 15 nuevos casos de coronavirus, mientras que los fallecimientos continúan sindo tres.