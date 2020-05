Paraguay reforzará la seguridad en la zona de frontera con Brasil

Sábado 2 de mayo de 2020 | 11:30hs.

El jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, anunció que habrá mayor presencia de militares en la frontera con Brasil, atendiendo a que el país vecino registra una fuerte propagación del coronavirus.“Es un tema que ya lo estamos hablando diplomáticamente con Brasil para que ellos también nos ayuden, atendiendo a que en Brasil hay una fuerte propagación del virus”, dijo el presidente este viernes en comunicación con la 970 AM y fue publicado por el sitio Itapúa en Noticias.En ese sentido, reconoció que la frontera con Brasil es un lugar vulnerable, de allí la necesidad de reforzar los controles con presencia militar, para evitar el ingreso masivo de personas que puedan traer consigo la enfermedad.En otro momento, sostuvo que «las decisiones que se tomaron fueron a tiempo» y destacó que gracias a eso se pudo fortalecer el sistema sanitario e impulsar programas de contención social.“Lo hicimos en base a dos estrategias, primero precautelar la vida de nuestros compatriotas, y segundo generar un impacto fuerte de shock para la conciencia ciudadana porque esa es una herramienta más importante que la fuerza coercitiva”, refirió.Nuevamente el presidente abogó para que la cuarentena inteligente no se convierta en una época de relajación, sino de “inteligencia”, para medir diariamente el comportamiento ciudadano con el objetivo de avanzar a las siguientes fases para habilitar el reinicio laboral de más sectores.“Debemos seguir con esta solidaridad porque a lo mejor quienes tendrán oportunidad de reiniciar sus actividades económicas este lunes tienen que ser solidarias con aquellos que esperan iniciar también sus actividades en la segunda fase que lo vamos a ir haciendo en base a las mediciones”, comentó.El mandatario remarcó que el éxito de la cuarentena inteligente dependerá de todos, para continuar siendo ejemplo en las políticas de distanciamiento y contención social. “Estamos con esa expectativa y esa confianza que le tenemos a nuestro pueblo y por eso le pedimos que asuman la cuarentena inteligente con la misma responsabilidad que lo viene haciendo durante la cuarentena total”, indicó.El titular del Ejecutivo manifestó de manera categórica que de no cumplirse con las medidas sanitarias se volverán a la cuarentena total, que según avizoró según “mucho peor” para todos.Requerido sobre las supuestas compras irregularidades realizadas por varias instituciones, dispuso que todos los procesos sean transparentados para fortalecer la bandera de lucha contra la corrupción. En ese contexto, comentó acerca de la plataforma que fue lanzada esta semana para que la gente pueda informarse acerca de la utilización de los recursos de la Ley de Emergencia.“Hasta ahora no hay ninguna recepción de ninguna mercadería definitiva y el anticipo que se pagó tiene una caución que cubre el 100 por ciento”, aclaró haciendo referencia a la carga de insumos proveniente de China que fue rechazada por el Ministerio de Salud.Igualmente remarcó que el comportamiento de la ciudadanía será determinante para avanzar en las siguientes fases de la cuarentena inteligente, de modo a que cada vez más sectores de la economía puedan reiniciar sus actividades.“Ayer tuvimos muchos casos relativamente pero lo bueno es que 14 de ellos son provenientes del exterior, dos contactos con casos que ya teníamos y uno sin nexo, eso significa que el virus no está circulando comunitariamente de manera agresiva”, indicó al tiempo de mostrarse confiado en que están dadas las condiciones para iniciar la cuarentena inteligente de “manera inteligente”.Abdo Benítez aseguró que el esfuerzo realizado por todos para luchar contra la pandemia no será empañado por la corrupción y reafirmó su compromiso para garantizar la correcta utilización de los recursos asignados a la emergencia sanitaria.“Toda nuestra contribución desde el estamento que preside el presidente para garantizar que ningún hecho doloso en caso de que haya quede impune y vamos a seguir fortaleciendo los mecanismos de transparencia desde el manejo de la burocracia pública”, sentenció.