Paraguay: realizaron una caravana pidiendo la liberación del ex vicepresidente Óscar Denis - El Territorio Misiones

Centenares de vehículos desfilaron por Asunción el domingo para pedir la liberación del ex vicepresidente Óscar Denis, secuestrado el pasado miércoles por el grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que exige para soltarlo dos millones de dólares y la libertad de dos jefes condenados de la agrupación.La hermana de Denis se arrodilló el domingo en un escenario montado en la Costanera de Asunción, frente al río Paraguay, para suplicar a los secuestradores por la libertad del hombre de 74 años. “Pido a Dios que se le ablande el corazón”, dijo Mirtha Denis. Fue el momento cumbre de una jornada de solidaridad con la familia del político secuestrado el miércoles en el departamento de Concepción, a unos 500 km al noreste de Asunción, junto a un secretario de 21 años que lo acompañaba por su hacienda ganadera.El grupo armado rural EPP opera en Paraguay desde 2008 y se le atribuyen 15 secuestros y más de un centenar de asesinatos, entre ellos los de una veintena de policías y una decena de militares.Los secuestradores del EPP dieron de plazo hasta este domingo para que el Gobierno disponga la libertad de los jefes y fundadores de su grupo, Oviedo Britez y Carmen Villalba, presos y condenados por terrorismo. Exigieron además el reparto de víveres en 40 comunidades campesinas en un plazo de una semana.El Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez no se pronunció sobre las comunicaciones públicas de la familia Denis a través de los medios de comunicación, pero informó que expertos colombianos enviados por Bogotá se encuentran en el lugar del secuestro, en Concepción, para ayudar en la investigación del suceso.La familia del ex vicepresidente comenzó a repartir alimentos este domingo en una comunidad campesina del norte, una de las condiciones de la guerrilla para liberarlo, junto a la exigencia al Gobierno de excarcelar a dos de sus líderes, plazo que se cumple esta noche.El EPP dio a la familia un tiempo de ocho días, desde el viernes, para que completaran una distribución de víveres y pertrechos por valor de 2 millones de dólares en 40 asentamientos campesinos a cambio de entregar con vida a Denis, de 74 años, que fue secuestrado el miércoles pasado junto a un joven peón de su estancia ganadera.Los familiares trasladaron tres camiones cargados de alimentos a la localidad de Arroyito, en el departamento de Concepción, tras llegar a un acuerdo con algunos de los referentes de esa comunidad que se opusieron a aceptarlo.Los vecinos que se oponían dejaron finalmente la decisión en manos de las familias de esa comunidad. Antes habían emitido un comunicado recomendando rechazar los alimentos y aclarando su postura “contra todo tipo de violencia”. Finalmente, algunos vecinos se acercaron a los camiones, aparcados en el centro de Arroyito, para recoger esos víveres, un paquete por familia y consistente en arroz, pasta, yerba, harina y sal. Las bolsas llevan una cinta con la leyenda “gentileza del EPP”, otra de las exigencias del grupo armado.Las hijas de Denis habían manifestado de mañana, en una rueda de prensa en Concepción, que iniciarían parte de la entrega como muestra de su disposición ante las exigencias de la guerrilla. Una de ellas señaló la dificultad que tuvieron en organizar esa primera entrega debido a que las cuentas bancarias de la familia fueron bloqueadas, según el procedimiento habitual del Estado en casos de secuestro.Además confirmaron que la bolsa con medicamentos que dejaron la víspera cerca de donde fueron secuestrados su padre y el trabajador indígena Adelio Mendoza seguían en el mismo sitio.El EPP indicó en su comunicado que esos medicamentos, destinados a atender a Denis, con cuadro de diabetes e hipertensión, fueran depositados en una zona “despejada” de presencia militar.La otra demanda de la guerrilla para liberar a Denis se dirige al Gobierno, al que dio como plazo límite la noche del domingo para liberar a Carmen Villalba y Alcides Oviedo, en prisión y referentes históricos del EPP, fundado en 2008.Ambos cumplen largas condenas de cárcel que se remontan a los años noventa como líderes de una cédula armada y de postulados marxistas de la que años después germinó el EPP.Osvaldo Villalba, hermano menor de Carmen Villalba, es señalado por el Gobierno como el actual líder del EPP.El Gobierno no se ha pronunciado sobre ese punto, aunque algunos de sus miembros avanzaron que es de imposible cumplimiento.Denis y Mendoza fueron secuestrados tras abandonar en un vehículo la estancia del primero, en el departamento de Amambay y en la frontera con el de Concepción Denis fue gobernador de Concepción, senador, diputado, titular del Partido Liberal, el mayor de la oposición, y vicepresidente bajo el gabinete liberal que gobernó entre 2012 y 2013, para luego retirarse de la política y dedicarse a su negocio ganadero.