Paraguay: la familia del ex vicepresidente secuestrado dice que cumple con las exigencias del EPP - El Territorio Misiones

Miércoles 16 de septiembre de 2020 | 19:21hs.

A ocho días del secuestro del ex vicepresidente de Paraguay, Óscar Denis, sus hijas afirmaron que continúan cumpliendo con las exigencias del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), de repartir víveres a comunidades de cuatro departamentos del país y pidieron un canal de comunicación.El EPP exigió a las hijas del ex vicepresidente que distribuyan en un plazo de ocho días medicamentos y alimentos a comunidades de los departamentos de Canindeyú, Concepción, Amambay y San Pedro, y que el reparto se haga en tiempo y forma.Una vez terminados los pedidos, Denis sería liberado, pero amenazaron con la vida del político liberal de no llegar a cumplir lo pautado."Seguimos entregando los kits (de alimentos), estamos cumpliendo. A través de ustedes quiero volver a recalcar que abran ese canal de comunicación para poder dialogar con ellos, negociar y que manden una prueba de vida", expresó la hija del político a radio Monumental AM.Beatriz Denis, que ayer pidió al grupo delictivo una forma de comunicarse, agregó que es consciente de que hoy se cumple dicho plazo, informó el diario local Última Hora.Asimismo, ayer pidió a las fuerzas de seguridad de la zona que despejen el área, de modo a que se puedan retirar los insumos médicos que dejaron en un lugar de la estancia Tranquerita.Pese a los ruegos de la familia, el Gobierno de Paraguay anunció ayer la ampliación del despliegue militar en esa parte del norte del país para potenciar la búsqueda.Unos 350 efectivos más de la Policía Nacional, 434 de las Fuerzas Armadas, además de dos vehículos blindados, un helicóptero, 12 camiones, 19 camionetas y dos minibuses, fueron enviados para reforzar la búsqueda que realiza la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), la institución a cargo de combatir a la guerrilla, informó el Ministerio del Interior.Ayer, los familiares apuraron la entrega de los víveres en los asentamientos de Arroyito y por la tarde, los camiones llegaron a los departamentos de Amambay y San Pedro, con miles de kilos de mercadería, incluyendo artículos de primera necesidad, herramientas, juguetes y golosinas, informó Última Hora.Hoy se llegará a Canindeyú, donde también se distribuirán víveres a algunas comunidades nativas."Se está cumpliendo, se sigue llegando a las localidades que citaron, lo estamos cumpliendo, quiero que tengan la certeza de que toda la gente está cumpliendo", aseguró Beatriz Denis.Sin embargo, la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco, que aglutina a 75 comunidades indígenas, rechazó los víveres por tratarse de una extorsión por parte del grupo armado.Óscar Denis Sánchez fue llevado en la tarde del miércoles de la semana pasada de su estancia denominada Tranquerita, en la ciudad de Bella Vista Norte, en el Departamento de Amambay.Con él, fue secuestrado su asistente Adelio Mendoza, quien ya fue liberado hace dos días y confirmó que el ganadero seguía con vida.