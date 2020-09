Paraguay: EPP liberó a Adelio Mendoza, secuestrado junto a Óscar Denis - El Territorio Misiones

Lunes 14 de septiembre de 2020 | 20:38hs.

Adelio Mendoza (21), el joven que fue secuestrado el pasado miércoles junto al ex vicepresidente Óscar Denis fue liberado en la tarde de este lunes, algo que ya estaba previsto como parte de las negociaciones para el pago del chantaje del grupo criminal EPP a la familia Denis. Su liberación fue confirmada por las autoridades.La liberación del peón se produjo en un camino vecinal, cerca de la estancia Tranquerita, lo que indica que lo tenían próximo a la zona del secuestro.Mendoza, integrante de la comunidad indígena Pãi Tavyterã, acompañaba a Denis cuando fueron interceptados por el grupo de criminales en un camino interno de la estancia Tranquerita. Su liberación ya había sido anticipada el pasado viernes por la familia del ex vicepresidente, ya que esto fue anunciado en el panfleto que dejó el grupo criminal junto con sus exigencias.En un video que muestra las primeras imágenes de Adelio luego de llegar a su comunidad se lo ve vistiendo una camiseta celeste, que luego se saca. Entre sollozos y gestos de cariño de quienes lo rodean, se lo ve también bebiendo agua y siendo refrescado.Se cree que Adelio trae un mensaje del grupo criminal para dar a la familia del político liberal, que clama un canal de comunicación con los secuestradores.No obstante, Óscar Denis sigue en poder de los criminales, ya que es utilizado por los mismos como principal elemento de extorsión, no solo a los familiares a los que exigieron la entrega de víveres con fines propagandísticos del EPP, sino también contra el Gobierno, ya que plantearon la liberación de los líderes del grupo criminal Carmen Villalba y Alcides Oviedo.Respecto a dichas exigencias, los criminales del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) había emplazado hasta ayer, domingo a las 22:00, como tiempo máximo para la liberación de Villalba y Oviedo, de los contrario, según sus propias palabras, "el caso quedará como cerrado y el retenido fusilado”.