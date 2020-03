Paraguay cerró su frontera, no recibe extranjeros y los misioneros ya no pueden cruzar para hacer compras

Lunes 16 de marzo de 2020 | 11:14hs.

El gobierno de la Argentina decretó el cierre de sus fronteras con especial mirada en los puntos existentes en Misiones con el Paraguay y Brasil. La pandemia de coronavirus aisló la hermandad entre encarnacenos y posadeños y el habitual cruce para comprar ropa y electrónicos.





El gobierno de Paraguay decretó lo mismo. Pero con mayor rapidez que Argentina las medidas de restricción ya están en vigencia en tierras guaraníes, mientras que en la frontera argentina del puente San Roque González de Santa Cruz, aún estaban esperando el documento que avale lo anunciado por el presidente Alberto Fernández.





Así las cosas, el puente parece ser una vía de comunicación invisible entre dos países con sus fronteras cerradas. Juan Francisco Lubián, encargado del movimiento migratorio de Itapúa, dijo esta mañana de lunes al programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 que "estamos en proceso de controlar todo lo que se pueda del lado paraguayo, tenemos un protocolo que seguir. Los paraguayos pueden salir como pueden entrar. Los extranjeros radicados en Paraguay también pueden entrar y salir...".





Lubián aclaró que "no pasa lo mismo con los turistas, no así los extranjeros (argentinos, misioneros) para el Paraguay como tampoco los posadeños sin residencia ni misioneros pueden entrar al Paraguay", dijo el Lubián en referencia a que el posadeño no podrá entrar, comprar y volver a Posadas, porque podría tener que quedarse a cumplir con la cuarentena en algún hotel o casa de familiares o amistades.





Como ejemplo, "entra una argentina con un paraguayo, casados, lo pueden hacer, pero deberá la argentina hacer los 15 días de cuarantena acá".

En cuanto a los medios de transporte, se explicó que el tren ya no funciona y los colectivos son pocos los que cumplen con el recorrido entre Posadas y Encarnación. "Muy poca gente anda en colectivos, a la gente que baja para hacer los papeles se les toma la temperatura", dijo Lubián, caso de dar alta, deberá volver a Posadas o incluso si es radicado en Encarnación, cumplir con el aislamiento en tierras guaraníes.





Los taxistas, además, no pueden entrar. Llegan a la cabecera, bajan a sus pasajeros y pegan la vuelta hacia la capital de Misiones.