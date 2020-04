Paraguay: anuncian que las clases ya no se realizarían de forma presencial este año

El ministro de Educación, Eduardo Petta San Martín, anunció que, así como se presenta el escenario, las clases presenciales ya no volverían este año, debido a la crisis por el coronavirus. Anticipó que en las próximas horas se emitirá un decreto que definirá las nuevas reglas del juego.



Así lo confirmó el ministro de Educación Eduardo Petta en entrevista en vivo con radio ABC Cardinal. El titular de la cartera educativa coincidió en que el coronavirus no desaparecerá definitivamente ni para el invierno, ni aún para la primavera. Por lo tanto, reconoció que las clases presenciales ya no volverán este año en nuestro país, pues mientras no haya una vacuna contra el COVID-19, se creará aglomeración, y un gran peligro de contagio para los menores.