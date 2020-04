Paraguay aislado y sentenciado por el covid-19

Jueves 16 de abril de 2020 | 11:43hs.

Por Roberto Maack





La pandemia por el coronavirus puso en crisis al sistema de salud del Paraguay que, a esta altura si bien el número de enfermos y de fallecidos por el covid-19 todavía es mínimo, no tiene recursos ni herramientas para enfrentar el posible pico de la enfermedad que, todos esperan, se dará en los próximos días. Por lo pronto el gobierno del colorado Mario Abdo Benítez se aferra a una rígida cuarentena que no tiene otro objetivo que ganar tiempo para equipar y aumentar las exiguas unidades de terapia intensiva con las que cuenta al país, al riesgo de poner en jaque a la economía, una de las más estables de la región.







Lo contradictorio de esto es que en este mes que ha pasado de aislamiento el gobierno no pudo avanzar ni siquiera en la compra de respiradores, no por propia ineficacia, sino por motivos externos: la imposición de la fuerza de los poderosos Estados Unidos y Brasil.







Esto merece un apartado por lo particular de la situación.







Paraguay fue el primero en entrar en cuarentena el 10 de marzo pasado. El plan del gobierno era empezar a flexibilizar el aislamiento para algunos sectores de la economía en los primeros días de abril. Sin embargo, tres días después de los anuncios de permitir el regreso de las obras civiles, este lunes, el Presidente dio marcha atrás con la decisión y por decreto volvió a endurecer el aislamiento. El argumento fue que los hospitales no estaban en condiciones de enfrentar un posible pico de la enfermedad porque no habían llegado los insumos médicos adquiridos.







Es que lo que pasó con Paraguay no tiene antecedentes fuera de situaciones excepcionales de conflicto armado. A fines de marzo un centenar de respiradores fabricados en China que un importador de Miami había reservado para el vecino país, fue decomisado por el gobierno estadounidense. El presidente Donald Trump rescató una ley de tiempos de la guerra de Corea (1950) que le permite apropiarse de insumos médicos de interés que se encuentren dentro de sus dominios territoriales. Así fue como ese primer cargamento que venía para los enfermos paraguayos se quedó en el Norte.







El segundo incidente fue más reciente. Empujado por las urgencias, el Ministerio de Salud compró cincuenta respiradores a una empresa brasileña. Los insumos debían llegar esta semana, iban a ser los primeros para equipar las unidades de terapia intensiva. El 12 abril el ministro de Salud Julio Mazzoleni dio la mala noticia en un programa de TV en vivo donde se recaudaba fondos contra la pandemia. Dijo que el gobierno de Brasil había confiscado el lote de respiradores en medio de las medidas que se tomaron en Brasilia para asegurarse insumos médicos. Paraguay reclamó vía cancillería y legisladores del Mercosur. El proveedor devolvió el dinero.





Antes de esto, en los primeros de marzo, el ministro Mazzoleni desbordaba de optimismo. Dijo que esta pandemia era la oportunidad para que Paraguay tuviera un sistema de salud pública razonable, que diera respuestas a sus habitantes. Poco se pudo hacer al margen de iniciar la construcción de dos hospitales de contingencia. Hasta ahora el vecino país no pudo comprar insumos, ni equipos de bioseguridad para los profesionales de la salud.







Circulación viral





Hasta este jueves Paraguay tenía 174 casos confirmados con 8 fallecidos por covid-19. Pero esta semana hubo un incidente en el pueblo de Arroyos y Esteros en el departamento Cordillera que puede ser una muestra de la real situación del avance de la pandemia. Un vecino de 67 años fue inhumado en el cementerio del pueblo. Tres días después se supo que el hombre tenía coronavirus y que se había contagiado en el hospital de Clínicas de Asunción. Desde entonces 40 personas que estuvieron en el velorio están en aislamiento y todo el pueblo en cuarentena.





Se sabe que en Asunción hay circulación viral. Y que los casos que se registran oficialmente serían proporcionales a la cantidad de muestras que se toman. El parte de este miércoles indica que se tomaron 379 muestras y que 13 dieron positivos. Hay cuestionamientos a los números oficiales. Pero se sabe, con esta pandemia no se puede esconder cifras por mucho tiempo. El caso de Ecuador es paradigmático en ese sentido: se ocultaron datos hasta que empezaron a amontonarse cadáveres en las calles. Es la amenaza que aterroriza al gobierno del vecino país.





En concreto Paraguay tiene 115 camas de terapia intensiva en todo el país. Insuficiente por donde se lo mire. Si no puede resolver la llegada de insumos y equipos, es una sentencia sanitaria porque en algún momento el sistema se verá colapsado. Va otro dato: ayer el ministro de Salud confirmó que tiene 400 profesionales de la salud aislados por covid-19.







Las ciudades más complicadas por casos confirmados son además de Asunción, Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero (ver mapa)









El aislamiento total es lo único que está conteniendo el colapso del sistema de salud del vecino país. Y no hay plan B, si no llegan los equipos, porque tampoco se puede recurrir a los hospitales de países vecinos, Brasil y Argentina, por el cierre de fronteras.







Cuarentena mata economía





Y eso es a costo de la economía.





Queda el Estado. Paraguay tiene una reserva monetaria de 8 mil millones de dólares, gran parte en bonos del Tesoro estadounidense. El docente y economista Amilcar Ferreira propone usar parte de esos recursos, un 25 por ciento, para surfear la crisis.







“Venimos en un avión y se incendió un motor. Vamos aterrizar y sólo nos queda una rueda del tren de aterrizaje. Nos queda aterrizar con la panza del avión o estrellarlo. La propuesta de la economía ortodoxa es chocar, que no se toque la economía. Aterrizar de panza es cubrir con fondos del Tesoro. Emitir. Es una salvajada en condiciones normales, pero como se sabe, no es el caso”.





La ventaja de la economía paraguaya es que tiene la presión fiscal más baja de Latinoamérica. El IVA es del 10 por ciento. Ferreira dice que si se sube al 15% en cuatro años se recupera. “Necesitamos derramar combustible para que los tanques que están al 80%, queden al 20% para poder aterrizar, y que todos los pasajeros del avión se salven”, explica.





La extensión de la cuarentena vence el 19 de abril. Este fin de semana el gobierno decidirá cómo sigue. El Ministerio de Salud ya se pronunció, continuar hasta mayo.







“Estamos aislados y sentenciados, como en la guerra grande” resumió un periodista a El Territorio.El ex ministro de Salud, Antonio Arbo puso la crisis en palabras. “Esta pandemia revela la dejadez del sistema de salud en manos de la política paraguaya. Los últimos 60 años han sido perniciosos para la política porque no ha habido una atención tan importante a un sistema fundamental para la población. Salud fue considerado dentro del organigrama como una cuestión simplemente formal, donde el apoyo es 6% del presupuesto y eso no es posible, es inadmisible”. “Aislados y sentenciados”, dijo el periodista.La única manera de postergar que la foto de los estragos de la pandemia en Italia o de Nueva York se repita en Paraguay, es mantener el aislamiento obligatorio.Se estima que 3.5 millones de personas van a depender de la ayuda estatal a partir de este mes. Esta semana el gobierno empezó a asistir con dinero a los trabajadores del sector informal. Pero también las pequeñas y medianas empresas requieren asistencia. Y directamente no cuentan con el apoyo de la banca privada.Parafraseando a la colega paraguaya la situación sería esta: seguir el aislamiento y ganar tiempo, para postergar la sentencia hasta donde se pueda. La pandemia de coronavirus no da posibilidad de apelación.