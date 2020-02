Parada complicada

Domingo 9 de febrero de 2020

Crucero tendrá esta tarde una prueba de fuego cuando reciba, desde las 17.30, a Boca Unidos de Corrientes en la continuidad de la fecha 18 del torneo Federal A. El Aurirrojo es serio candidato en este certamen, por lo que el equipo misionero tendrá que tomar los recaudos necesarios sin dejar de asumir el protagonismo ante su gente.

Parece una tarea complicada, pero Carlos Marczuk recuperó hombres en todas las líneas del campo. El técnico sabe que un triunfo significará una nueva inyección anímica para lo que resta del torneo, además de ratificar la localía, condición en la que ya cortó una sequía de cuatro partidos sin victorias.

La lista de jugadores recuperados incluye al arquero Marcos Argüello, había sufrido un golpe intercostal, los defensores Richard Rodríguez y Agustín Bellone (ambos pasaron por un cuadro gripal), los mediocampistas Enzo Buera y el brasileño Francisco De Souza (inconvenientes físicos), y el delantero Jesús Vera, recuperado de una dolencia en el recto anterior de la pierna derecha.

En contrapartida vale considerar que el mediocampista Facundo Tello, una rueda de auxilio importante en el esquema, sufrió una rotura fibrilar en su aductor derecho y le esperan semanas de recuperación. Además el delantero Cristian Campozano (contractura en el isquiotibial derecho) y el lateral Emanuel Urquiza (golpe en la rodilla derecha) no fueron concentrados.

Respecto a los números, Boca Unidos llega en un buen momento porque, además de posicionarse en el quinto escalón de la zona A, los comandados por Claudio Marini vienen de ganarle al líder For Ever y de meterse en los 32avos. de la Copa Argentina. Para este cruce el DT no podrá contar con el defensor Ro­lan­do Ri­car­do­ne, el mediocampista Ga­briel Mo­ra­les (ambos llegaron al límite de amarillas) y el volante Die­go Sán­chez Pa­re­des (lesión muscular).

El Colectivero, en tanto, sufrió una dura derrota ante Douglas en Pergamino y retrocedió casilleros. Será barajar y dar de nuevo para quedar cerca de la zona clasificatoria.