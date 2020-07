Para llegar a fin de mes, más familias postergan el pago de servicios y consumos

Endeudarse para poder pagar servicios

Juan Márquez trabajó casi 20 años en un supermercado y hace poco menos de una década decidió independizarse en Oberá. Abrió una despensa en Villa Blanquita y comenzó a “remar”, como graficó, consolidando una clientela en base a buenos precios y atención dedicada. En el negocio lo ayudan su esposa y su hija mayor, por lo que no tiene empleados. De todas formas, como a tantos pequeños comerciantes, las restricciones por la pandemia le ocasionaron un enorme perjuicio económico. En ese contexto, mencionó que la facturación se redujo a un 30 por ciento del promedio que tenía, por lo que tuvo inconvenientes para pagar los gastos fijos, como alquiler y servicios. “Hasta abril cubrí con algo de ahorros, pero después me empecé a atrasar. Cuando salió la noticia que no podían cortar la luz me acerqué a la Celo (Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá), pero me dijeron que la provincia no se adhirió y que pueden cortar. Así que no me quedó otra y tuve que sacar un préstamo para pagar los casi 20.000 pesos que me viene por mes”, detalló Márquez, angustiado por la incertidumbre de cara a los próximos meses. “Pero hay que seguir, no queda otra, con la esperanza de que las cosas mejoren” dijo para animarse. Recordó por otra parte que lo que perjudicó su trabajo, fueron los cambios en los horarios donde se mueve la clientela. “Lo que más nos complicó de entrada fue el horario de atención, porque podíamos trabajar hasta las tres de la tarde nomás, siendo que nuestro fuerte es después de las cinco y hasta las diez de la noche. Al mismo tiempo, ante la incertidumbre de lo que iba a pasar, la gente fue masivamente a los grandes supermercados, que tienen mejores precios, y eso nos quitó mucha clientela”, explicó en diálogo con este medio.