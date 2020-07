Para la OMS, los errores de los gobiernos agravan la pandemia

Martes 14 de julio de 2020

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la pandemia de coronavirus, cuyo epicentro se encuentra actualmente en América, puede “ir a peor” si los gobiernos no toman medidas más serias para combatirla.“El virus sigue siendo nuestro enemigo público número uno, pero las acciones de muchos gobiernos y ciudadanos no lo reflejan”, alertó en su intervención de ayer ante la prensa el director general del organismo con sede en Ginebra, Tedros Adhanom Ghebreyesus.El máximo responsable de la OMS no aludió a ningún gobierno concreto en sus críticas, aunque sí indicó que la mitad de los nuevos casos diarios actuales se registran en dos países (Brasil y Estados Unidos).“Demasiados países están yendo en la dirección equivocada”, declaró Tedros, quien vaticinó que “si no se siguen las normas básicas, la única dirección en la que va esta pandemia es a peor”.El director general de la OMS advirtió además de que “los mensajes confusos de algunos líderes están minando una herramienta vital para cualquier respuesta sanitaria, como es la confianza”.Tedros evitó en todo momento aludir directamente a Estados Unidos, en un momento de fuertes tensiones entre Washington y la OMS por el anuncio del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, de que su país la abandonará el próximo año, si bien el máximo responsable de la organización aseguró que aún no han recibido una “carta formal” en ese sentido.Respecto a la pandemia, Tedros recordó que el epicentro se concentra actualmente en América, donde se registran más de la mitad de los casos del planeta, y que muchos de sus países se encuentran en momentos de fase de transmisión intensa del coronavirus, al igual que otros en África y el sur de Asia.Pese a las declaraciones pesimistas, Tedros aseguró que “nunca es tarde para poner el virus bajo control, incluso en casos de contagios exponenciales”, teniendo en cuenta las ejemplos de otros países que evitaron transmisiones comunitarias (muchos en Asia Oriental) o redujeron los contagios, como en Europa.También destacó que el número de muertes diarias se mantiene estable (5.000 diarias desde hace dos meses, pese al creciente aumento de nuevos casos).Tedros concluyó señalando que “hay que ser francos, no habrá un retorno a la ‘vieja normalidad’ a corto plazo”, pero subrayó que “hay una hoja de ruta para tener la situación bajo control y seguir con nuestras vidas” que requiere “una ciudadanía comprometida que tome medidas individuales en el interés de todos”.En similares términos se expresó el director ejecutivo de la OMS para Emergencias Sanitarias, el irlandés Mike Ryan, quien afirmó que “no es realista erradicar este virus en los próximos meses, o tener mágicamente una vacuna perfecta”.Respecto a los rebrotes localizados que se están produciendo en países que ya pasaron el primer gran pico de la pandemia, entre ellos España, la jefa del Departamento de Enfermedades Emergentes de la OMS, María Van Kerkhove, subrayó que los lugares afectados pueden hacerles frente con la experiencia de meses pasados.“Esos países han construido una infraestructura sanitaria que les permite actuar rápido en los rebrotes” a la hora de realizar test, aislar afectados, rastrear contactos y ponerlos en cuarentena, aseguró.Si se actúa rápido, se puede evitar un retorno a las cuarentenas a nivel nacional, concluyó.