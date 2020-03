Para la OMS, “estamos en un territorio inexplorado”

Martes 3 de marzo de 2020

Nivel de riesgo fue elevado de moderado a alto El Centro Europeo de Prevención y Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) “anunció que el nivel de riesgo fue elevado de moderado a alto para los habitantes de la Unión Europea. En otros términos, el virus continúa propagándose”, dijo ayer Von der Leyen.

La reacción al reto médico se centrará en la prevención, la licitación de compras de material sanitario, las medidas de alivio, la información al público y las previsiones, así como la cooperación con el ECDC y la Agencia Europea del Medicamento, explicó Von der Leyen, e indicó que por ahora hay 2.100 casos confirmados en 18 países de la UE y 38 muertos.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, presidente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), calificó ayer la crisis sanitaria generada por el coronavirus Covid-19 de “territorio inexplorado”, ya que -asegura- “nunca antes” se había visto un patógeno respiratorio capaz de transmisión comunitaria, si bien admitió que la enfermedad puede ser contenida con las medidas adecuadas.“Este es un virus único, con características únicas. Este virus no es gripe. Estamos en un territorio desconocido”, admitió el jefe de la OMS durante una rueda de prensa en la sede de la organización en Ginebra (Suiza).Tedros subrayó que en estos momentos las epidemias en Corea del Sur, Italia, Irán y Japón son la mayor preocupación para la OMS. Asimismo, ha constatado que en las últimas 24 horas se registraron casi nueve veces más casos de Covid-19 fuera de China que dentro.Al mismo tiempo, el jefe del organismo hizo un llamamiento a no rendirse ante la epidemia, enfatizando la necesidad de hacer todo lo posible usando la estrategia de contención, independientemente del número de casos. En opinión de Tedros, el brote se puede contener con las medidas adecuadas.La contención del Covid-19 “es factible y debe seguir siendo la máxima prioridad para todos los países”, señaló Tedros, que recalcó que con medidas “tempranas y agresivas”, las autoridades pueden detener la transmisión y salvar vidas. Por otro lado, Tedros afirmó que la OMS “no dudará en describir esto como una pandemia si así lo sugiere la evidencia”.Por otra parte, el balance de muertos por el coronavirus en Italia llegó a 52, de los cuales 18 fallecieron en las últimas 24 horas, según el último balance divulgado ayer por la Protección Civil italiana.La epidemia del nuevo coronavirus frenará significativamente la economía mundial en 2020. Así lo reflejan las perspectivas intermedias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), que revisan las publicadas en noviembre, que preveían un crecimiento mundial de la economía en torno al 2,9 por ciento.La Ocde no descarta que en su escenario más negativo el producto interior bruto global retroceda en este primer trimestre.