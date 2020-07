Para la familia de Facundo hay nueve policías implicados

Domingo 26 de julio de 2020

La familia de Facundo Astudillo Castro (22), de quien no se no se tienen noticias desde hace 87 días tras salir de su casa en la localidad de Pedro Luro, está convencida de que el joven fue víctima de una “desaparición forzada” y que al menos nueve policías bonaerenses desplegaron un plan de encubrimiento en “cinco etapas claras”.Para la familia de Astudillo Castro, el avance más importante relacionado a esos rastrillajes se produjo entre el miércoles y el jueves, cuando los perros aportados por el adiestrador Marcos Herrero “marcaron” uno de los móviles policiales asignado al destacamento policial de Teniente Origone ante “esencia odorífera” de Facundo.En declaraciones a la agencia de noticias Télam, Leandro Aparicio, uno de los abogados que representa a Cristina Castro, madre del joven, consideró que con el caso de Facundo se está “en una clara desaparición forzada de persona en plena etapa de cuarentena” y que -a su criterio- existen “cinco etapas” de encubrimiento en la investigación.“La primera transcurre el día en que lo detienen y lo desaparecen, el 30 de abril, en el momento en el que le hacen llamar a su madre. La segunda se desarrolla en los primeros días de junio, cuando primero un amigo quiere hacer la denuncia, le dicen que tiene que ir la madre, pero gracias a la insistencia, se la toman”, explicó.“La tercera etapa, la más clara que pudimos apreciar, se produce el 15 de junio cuando se tendría que haber hecho un rastrillaje que no se hace por cuestiones climáticas. Además, la policía empieza a apretar y amenazar a distintos testigos, a quienes quiere llevar por la pista que los responsables de su muerte son los familiares de su ex novia”, relató.Para el letrado, la cuarta parte del encubrimiento se produjo entre los días 26 de junio y 6 de julio, con la supuesta intervención de la policía bonaerense “buscando en Bahía Blanca a Facundo, con pistas falsas y testigos truchos que van apareciendo y contradiciéndose”.La quinta y última etapa -según Aparicio- se produjo en las últimas semanas, cuando al expediente incorporaron un extraño testigo.