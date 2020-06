Para la espera, el disco introspectivo de Silvio Rodríguez

Miércoles 17 de junio de 2020

Silvio Rodríguez lanzó Para la espera, un conjunto de canciones que ven la luz en un mundo convulsionado y aislado por el coronavirus.

El nuevo álbum que está disponible en las plataformas digitales, es un trabajo intimista en el que Silvio reflexiona sobre las esperas, los ciclos y sus finales, el amor y la muerte.

“Nunca canté canciones con las que no estuviera de acuerdo”, señaló el trovador de 73 años, en una entrevista con Página 12.

Las historias cotidianas del humano común y sus desventuras es una motivación que lo sigue acompañando y es el sustento de su arte.

Acerca del título de su disco expresó que “de cada una de las cosas que espero podrían salir canciones, libros, óperas, bibliotecas… Para uno mismo no se espera mucho, sobre todo después de los 70. Es un mundo lo que cabe esperar, un mundo nuevo. Un mundo que no renuncia a nada de lo que lo funda, mucho menos a sus imperfecciones, y que justo por ellas proclama su razón, su derecho, su necesidad de nacer, o renacer”.

Y continuó, “no creo que esa mañana la traiga la pandemia; la traen muchas cosas anteriores. La pandemia sólo nos ha mostrado con especial claridad lo que en conjunto somos; cómo cada uno, sin excepción, estamos sometidos a las mismas leyes naturales. Ese es el sentido de revelación que tiene todo esto; esa es la enseñanza; eso es lo que nos hará repartir la conmiseración, la solidaridad, y también lo que hace cada vez más claro el egoísmo”.

En esta línea reflexionó acerca del mundo pospandemia: “En todas partes la prensa insiste en lo que habrá después. ( ...) Pareciera que aún estamos lejos de un mundo en que el peso total de esos conceptos (de libertad y verdad) lleguen a estremecernos como especie, porque son demasiadas las urgencias; la vida humana aún está en terapia intensiva y depende de respiradores artificiales que no tenemos, o no los suficientes”.

Por otra parte, sobre el oficio de poeta y cantor señaló, “hacer canciones probablemente sea un vicio, a estas alturas; algo a lo que me acostumbré y que aunque a veces parece esfumarse siempre encuentra su caminito. Yo me pongo a jugar con la guitarra y salen armonías en las que a veces se perfilan cantos. En ocasiones doy con las palabras y otras no. Y cuando las encuentro, aquel juego se hace canciones que sirven de compañía a las personas. Es una creación humana que acompaña. En realidad somos creadores de compañía; ese es el servicio que damos; algo ligero que sólo necesita un pedacito de memoria”, dijo.

Para la espera es un disco intimista e introspectivo en todo sentido. Son trece canciones grabadas en solitario. El músico se encargó de grabar todos los instrumentos que suenan, bajo, percusión, guitarra y realizó el arte de la portada.