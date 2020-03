Para impedir el movimiento de personas Candelaria tampoco acepta a los no residentes

Jueves 19 de marzo de 2020 | 17:15hs.

A los trabajadores que cumplan servicio en otro municipio y residan en Candelaria se les extenderá una constancia policial para presentar en el trabajo. Los transportes interbarriales y urbanos de pasajeros tampoco circularán desde hoy y mientras dure el bloqueo.





Como medida preventiva la Policía de Misiones bloqueó todos los ingresos a Candelaria con la finalidad de desalentar el movimiento de personas y solo deja ingresar a personas residentes de la localidad.Fuentes de la policía confiaron a El Territorio que el bloqueo se realiza por prevención. Solo pueden salir por emergencia, de lo contrario queda totalmente prohibido, así también a quienes deseen ingresar a la localidad y que no pertenezcan a la misma deberán regresar a su lugar de origen.En cuanto a los proveedores de mercaderías etc solo podrán ingresar con las medidas de prevención correspondiente, ya sea guantes de latex, barbijos, bajar la mercadería y salir, no podrán permanecer en la localidad.