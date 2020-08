Para historia, la que se hace - El Territorio Misiones

Lunes 31 de agosto de 2020

Don Quijote nunca dijo “cosas veredes, amigo Sancho, que non crederes”, pero hagamos de cuenta que sí y entonces se podrá relatar que la historia se hace cada paso y no es solamente la que las grandes mujeres y los grandes hombres han construido en tiempos pretéritos. Porque chicos y no tan chicos de cuatro establecimientos educativos de San Pedro, Terciados Paraíso y Pozo Azul se vistieron de Sarmiento y otros personajes para Entre plumas y espadas, pero quizá en los libros de historia se escribirá sobre el audiovisual que elaboraron en plena pandemia, período este, el actual, el de ahora, del que se hablará por años.