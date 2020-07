Miércoles 22 de julio de 2020

“Hoy cumple 70 años una gloria del fútbol argentino, el gran Pato Fillol ¿Para cuándo el premio Ubaldo Matildo Fillol? Este es mi homenaje para vos, con música del maestro Charly García, por tu mítico buzo, ¿qué más?”, escribió ayer Diego Maradona en las redes sociales, por el cumple del ex arquero de la selección argentina.

Maradona subió un video con grandes atajadas del Pato y de fondo eligió el tema “Estoy verde (no me dejan salir)”, de Charly García incluido en el disco “Clics Modernos” (1983), considerado una de las mejores canciones de la historia del rock nacional.

Ambos compartieron la selección en el Mundial de España 82 y en el fútbol argentino se enfrentaron a fines de la década del 70 y en los primeros años de los 80 durante los Superclásicos entre el River del Pato y el Boca del Diego.