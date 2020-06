Paoloski emitió un descargo sobre casos positivos en Telefé

Sábado 20 de junio de 2020

Después de que en el programa de Lizy Tagliani, El Precio Justo (Telefe), uno de los productores diera positivo de coronavirus, se confirmaron otro cuatro casos. Esto se suma a un anuncio de último momento, la conductora también tiene Covid-19.En este contexto, muchos critican a quienes trabajan en la televisión por seguir yendo a trabajar en plena pandemia. Sobre esto, charló Germán Paoloski en su programa, El Noticiero de la gente, con Lizy.“No por decisión nuestra ni de este canal ni de otros canales, el Gobierno decidió exceptuar a los medios de comunicación. Todos venimos a trabajar. Bueno, todos no. En este canal hay gente que no viene a trabajar y está en su casa”, escribió en su cuenta oficial de Facebook. “No se enojen con nosotros, nosotros no dictamos las normas. Lizy, si se contagia, se contagia en el marco de su trabajo. Lamentablemente, es así. A mí me gustaría que todo el mundo pudiera trabajar, más después de 90 días. Con protocolos, como hacemos acá. Como hacemos desde el principio de la pandemia”.