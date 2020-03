Pañuelazo blanco por la memoria

Martes 24 de marzo de 2020 | 08:15hs.

No se olvida

El pañuelazo blanco

Para participar este 24 de marzo, la consigna es colocar un pañuelo blanco frente a las casas o en las ventanas y compartirlas en las redes sociales con etiquetas alusivas. El pañuelo blanco es el emblema tradicional de la Madres de Plaza de Mayo.

Organismos de derechos humanos convocan hoy a un “pañuelazo blanco virtual”, para conmemorar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse 44 años del último golpe cívico militar en nuestro país, el 24 de marzo de 1976.La iniciativa surgió ante la imposibilidad de realizar la tradicional marcha en la Plaza de Mayo en Buenos Aires en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional a raíz del coronavirus.En este sentido, entidades como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos, Hijos y el Cels, entre otros, invitaron a toda la Argentina a compartir en redes sociales fotos con pañuelos blancos. “Ponelo en tu balcón, puerta o ventana. Sin marcha, pero con memoria”, se expresa en un comunicado del último sábado.De esta manera, todos podemos ser parte de la memoria colgando un pañuelo blanco de tela, papel, cartón, frente a las casas y en las redes sociales, se propone utilizar las etiquetas #PañuelosConMemoria, #24M, #44AñosDelGolpe, #Son30000, #MemoriaVerdadYJusticia.Asimismo, las acciones concluirán a las 19.30 con una transmisión para seguir en la web o en los canales de TV que tomen la señal, que incluirá la lectura de un documento de los organismos de derechos humano.Acerca de la movilizante fecha que esta vez no tendrá su correlato en las calles, Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo (LF) e incansable militante de los derechos humanos en entrevista con la agencia Télam indicó: “No se borra la memoria el 24 de marzo porque no hay marcha: se hará otro día”.Cortiñas, que el domingo cumplió 90 años refirió “la memoria camina, sigue funcionando, y nos convoca a seguir exigiendo verdad y justicia, y a decir no a la impunidad”.Acerca de las medidas tomadas por el gobierno nacional para hacer frente a la pandemia de coronavirus aseveró, “no estamos obedeciendo órdenes, sino acatando decisiones inteligentes, buenas medidas que tomó el gobierno”, al referirse al aislamiento obligatorio decretado con el objetivo de frenar el avance del coronavirus, y sostuvo: “Vamos a demostrar que somos solidarios los argentinos”.