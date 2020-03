Panorama incierto

Martes 17 de marzo de 2020

Por Diego Vain deportes@elterritorio.com.ar

“Muchos clubes ven complicado el inicio de los torneos” El inicio de la temporada para la Liga Posadeña estaba previsto para comienzos de abril, pero la llegada del coronavirus puso en duda todo en el fútbol capitalino.

“La situación es compleja para las instituciones. Marzo va a ser muy complejo. Varias instituciones, sino todas, están cerrando sus puertas y eso trae aparejado la disminución en sus ingresos, a través de sus cuotas sociales, del fútbol infantil, o de las actividades que cada uno tiene en cada club. Son ingresos importantes que muchas veces se vuelcan al fútbol”, explicó Nelson Castelli, presidente de la Liga Posadeña.

“Hoy esos ingresos no están y por eso muchos clubes ven complicado el inicio de los torneos a principios de abril. De permanecer la pandemia en el país o en la provincia, creemos que tendremos que tomar otras medidas, como diagramas un nuevo esquema de torneo, para ver cómo lo sobrellevamos”, avisó el mandamás del fútbol capitalino.

“Esperemos que en abril mejore la situación y, de no ser así, nos juntaremos con los presidentes de los clubes para ver las medidas que tenemos que tomar”, cerró Castelli.

El coronavirus golpeó al mundo. Argentina toma recaudos y, para que no se expanda, prefiere prevenir que curar. Por eso durante el fin de semana se suspendieron casi todas las actividades deportivas, a excepción del fútbol en las categorías superiores.Finalmente ayer el mundo de la redonda se unió a las medidas de prevención por la pandemia y se determinó que no habrá fútbol en Argentina, por lo menos, hasta el 31 de marzo.Si bien la medida fue tomada de buena manera y como un signo de madurez por parte de los dirigentes, plantea varios interrogantes y el panorama, sobre todo en esta parte del país, es incierto.Misiones tiene tres equipos en categorías nacionales. Crucero viene de dos victorias en el Federal A y fue el primero en sentir los coletazos de la emergencia sanitaria. El Colectivero derrotó el domingo a Gimnasia (CdU) a puertas cerradas y ahora deberá esperar dos semanas para ver si regresa el certamen.Diferente es la historia para Guaraní y Atlético Posadas. La Franja y el Decano tuvieron un fin de semana libre, a la espera de que se terminara de jugar la primera fase de la región Litoral Norte del torneo Regional. Ayer se suponía que iba a conocer a sus rivales para la segunda fase, a los cuales iban a enfrentar el fin de semana, pero llegó la suspensión.Pero no solamente el fútbol que ya comenzó quedó en jaque. La Liga Posadeña tenía todo previsto para arrancar la temporada a principios de abril y eso también está en duda. Muchos equipos no tendrán ingresos en marzo y por eso será muy complicada la situación a principios del mes que viene.Crucero jugó el domingo a puertas cerradas. Fue el primero de los tres equipos misioneros en sentir las disposiciones por la emergencia sanitaria por el avance del coronavirus. Pero más allá de lo que se acordó en AFA y el Consejo Federal, en el Colectivero ya habían tomado medidas.“El viernes ya habíamos parado todo el fútbol formativo. En la provincia se había decretado la emergencia sanitaria y nosotros, en consonancia con eso, suspendimos el fútbol infantil. El domingo se decidió suspender a la Primera local y a la Reserva, que se estaban preparando para la Liga Posadeña. En cuanto al plantel del Federal A, no tenemos una decisión tomada”, contó Gerardo Nitzsche, presidente de Crucero.“Seguramente lo consensuaremos mañana (por hoy), porque estaba licenciado el plantel.Veremos de qué manera seguir trabajando. Si el profe le da un trabajo a cada uno para que lo haga en forma individual o quizás hacer entrenamientos con menos participantes. Tenemos que consensuarlo con el preparado físico y el médico”, adelanto el dirigente.Nitzsche se mostró conforme con la decisión de parar el fútbol, por lo que implica el avance del coronavirus, aunque aclaró que “repercute en la economía”. “Hay cierto ingreso cuando se juega con público por la entrada en sí, por el consumo en la cantina. Hay un ingreso que se ve afectado”, explicó.De todas maneras, el presidente del club de Santa Inés fue tajante: “Tenemos que acatar las decisiones del Ministerio de Salud y del Gobierno. Ojalá que esto se pueda solucionar”.Los otros dos clubes misioneros que aguardaban por la continuidad del fútbol eran Guaraní y Atlético Posadas. Este fin de semana se cerró la primera fase de la región Litoral Norte y por eso la Franja y el Decano tuvieron descanso. Ayer tenían que conocer a sus rivales para la segunda fase en el torneo Regional, pero todo cambió de rumbo.“Es complicada la situación. Nosotros no disponemos de un gran presupuesto como en otros torneos. Paramos, pero no sabemos cómo vamos a hacer”, reconoció Mirta Parayba, vicepresidenta de Guaraní.“Es un torneo (el Regional) en el que se vive día a día y es algo que no había pasado (la suspensión por una pandemia). Nos afecta desde el momento que es a puertas cerradas, porque nosotros subsistimos a raíz de los ingresos”, explicó la dirigente.Gran parte de la recaudación mensual de Guaraní proviene de la venta de entradas. Ese dinero se vuelca no sólo al plantel del Regional, sino también a los viajes del equipo para disputar los partidos.“Nosotros tenemos jugadores que viven acá, pero son de afuera, no solamente de otras provincias sino también del interior de Misiones, y a ellos se les paga un departamento y necesitan un sueldo. Ojalá pudiésemos disponer de un presupuesto para abastecerlos y que se queden en sus casas”, se lamentó Parayba y sentenció: “Es una situación complicada y más para el Regional Amateur”.Por parte de Atlético Posadas, el que tomó la palabra fue Juan Eluchans, el experimentado mediocampista que regresó a jugar al fútbol en el Decano.“Hay que ser conscientes y cuidarnos entre nosotros. Nosotros vamos a entrenar de manera particular para seguir en actividad hasta que, ojalá, se corte el circuito del virus y nos podamos reincorporar a las actividades normalmente”, comentó Eluchans en cuanto a lo que se decidió en el club del barrio Tajamar.“Lo mejor es cortar la parte de circulación. A veces uno piensa que no le puede tocar hasta que le sucede, por eso suspender el fútbol es lo mejor. Los jugadores no estamos exentos de que nos pase algo, así que lo mejor que hay es tratar de quedarnos en casa”, agregó, al tiempo que pidió que “cuanto menos gente haya en contacto mejor, porque se corta el circuito y ojalá tomemos consciencia para que pase esta situación”.“El deporte es importante, pero hoy lo más importante es cuidar a los chicos y a los más grandes, que son los que más afectados están”, reflexionó el mediocampista.Cada uno a su manera y con sus distintas realidades irá recorriendo este difícil momento. Los clubes misioneros que disputan torneos nacionales están a la espera y desean que la suspensión del fútbol no dure mucho. Los siguientes días serán importantes para ir aclarando el camino.