Pandemias humanas y por noxas

Miércoles 3 de junio de 2020

Por Rubén Emilio Tito García rubengarcia1976@live.com.ar

En la historia de la humanidad se suceden relatos de hombres que esclavizaron a seres humanos. La Biblia narra cuando Nabucodonosor entró a Israel y arreó a los hebreos a Babilonia como esclavos. En tiempos modernos el nazismo intentó esclavizar a pueblos enteros. Nuestra historia misionera refiere cuando los bandeirantes arrasaban las Misiones en busca de presas humanas. Y la leyenda de la Misión del Guaira huyendo de la peste esclavizadora, comienza cuando la balsa trayendo los últimos sobrevivientes bajaba lentamente por el gran río. Sus ocupantes no hablaban, permanecían silenciosos, meditando con desagradable tristeza los sucesos acaecidos, probablemente entremezclados con las imágenes de sus familias. Les resultaba difícil elucidar los recuerdos que se amontonaban de golpe y todos juntos; los de sus seres queridos y los de las jornadas vividas con tanta angustia y ferocidad, desde el inicio de la trágica fuga.

También era cierto que el sosegado y adormecedor deslizamiento sobre las aguas en un momento tan pacífico, permitía distinguir con tranquilidad el contraste de la barranca de tierra colorada con la grandiosidad de la selva, que arrancando desde la orilla ganaba imponente el horizonte hasta que la vista no alcanzaba a distinguir el borroso límite del verde eterno y el azul del cielo. Podía observar el hombre para regodeo de su espíritu lo que antes no supo apreciar dada la monotonía cotidiana y no porque fuera insensible: pájaros volando solitarios o en bandadas, troncos flotando, islotes de camalotes, víboras acuáticas en algunos trechos, y hasta una que otra nutria acompañaban a los viajeros. Y tal atractivo escenario, que antes pasara desapercibido, ahora se convertía en regalo para la vista.

Las primeras columnas de humo ascendiendo difuminadas entre las copas de los árboles fueron distinguidas nítidamente a la media tarde. Era la estela que anhelantes y excitados esperaban ver con ansiedad manifiesta; señal de renacimiento que demostraba que aquellos que huyeron antes, habían encontrado su lugar para recomenzar una nueva vida y crecer libremente.

El sol caía a plomo y derretía la piel al momento en que atracaron la balsa, aprestándose con expectativas a reencontrarse con los sobrevivientes de la primigenia partida. Sus familiares, ¿estarían entre ellos? Era la pregunta visceral de la angustiante esperanza. Los últimos sobrevivientes observaron sorprendidos la inquieta actividad humana que construía su nuevo lugar en el mundo.

¡Hola Hermanos! –Saludaron los últimos sobrevivientes ¡Hemos regresado!

La masa industriosa detuvo la actividad casi de inmediato. ¡No podían creer lo que miraban sus ojos! Desconcertados y estupefactos observaron la presencia de los últimos sobrevivientes en extremo macilentos, flacos y ojerosos. Es que, sin darse cuenta, después de soportar la falta de alimentos, días sin dormir y la horrible tensión de la muerte, se habían convertido en lamentables espectros dignos de pena y compasión. En desagravio, después de la conmiseración, la masa sorprendida reaccionó agradecida y comenzó a dar “vivas” con voz ronca y fuerte: “¡Viva!, ¡viva!”, “¡llegaron nuestros hermanos!”, gritaban alborozados, para integrarse a la reconstrucción de una esperanzada nueva vida.

Diferente a la peste esclavista, son las que producen las noxas. Elementos cuya presencia causa enfermedades en el organismo humano y de animales. Están representadas por virus y bacterias. Cuando se vuelven infecciosas en ataques masivos son culpables de producir epidemias y pandemias en el género humano o epizootias y panzootias en el animal.

De nuevo, La Biblia, expone pestes en Egipto que diezmó poblaciones. Ídem en Grecia y en la antigua Roma. La peste negra azotó la Europa de la edad media. La Viruela en América destruyó poblados y exterminó los habitantes de la Isla Isabela. En las Misiones jesuitas las tumbas no daban abasto para sepultar a los muertos. En un tiempo se enterraban las mujeres aquí, los hombres allá y los niños acullá. Por necesidad se hicieron fosas comunes para enterrar muertos sin distinción de sexo y edad. Sin embargo, después de cada pandemia sobrevino la calma, como sobrevendrá con el actual coronavirus que asola la humanidad reiniciando una nueva vida, no mejor, será como todo renacer humano anterior con virtudes, defectos y codicias, pero con esperanza, tal cual expone la poeta Lucrecia Buasso en *Tiempo Vírico*:

La primavera y otoño se mostraban en colores. Una estación terminaba y con timidez la otra. Traía con su deshoje, una ola de temores. Espiralados, veloces, se anunciaba una pandemia. Inesperado escenario, globalizada sorpresa.

El universo sintió que la vida se detuvo. Incertidumbre, inquietud, protocolos de cuidados. Confinamiento en hogares, guardados detrás de puertas. Unos con luces, otros con sombras. Y el mundo entero paraba, aguardando un nuevo tiempo.

Tristeza y resignación como doliente resabio. Las vidas que ya no están despedidas en silencio. En tanto miles de seres son guardianes, con la ciencia. Con su sentir y su entrega, a tantas vidas enfermas. Y tantos samaritanos, presencias cargando riesgos. Misionando en silencio, en calles, rutas y pueblos.

Y el resto estamos acá en el devenir diario. Con este tiempo infinito que desnudo nos entrega. La magia de su presencia, un desafío curioso: ¿Qué hacemos con ese tiempo? ¿Qué nos llama hacia una siembra? Que nos llama a retenerlo para que nazcan sus mieles. Y podamos darle vida con ingenios, con recreos.

¿Qué será de ese futuro, hacia el que la fantasía vuela ‘?

Con deseos y oraciones a la ciencia que hoy desvela.

Para regalar al mundo ese logro que hoy se espera.

Esperando esos abrazos que trasciendan los reencuentros. Que podamos dar las gracias a tantos seres que lejos. Nos entregan sus sueños, su música, sus esperanzas.

Enseñanzas, tutoriales, noticias que día a día nos señalan los caminos y el rumbo de cada uno. Con responsabilidad social, apriete, neike chamigo.