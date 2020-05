Pandemia, economía y Mercosur, en ese orden

Viernes 15 de mayo de 2020

Decía mi abuelo en Corrientes a cada rato cuando yo era chico, para que haga las tareas más importantes del colegio bajo amenaza de no tomar un vaso de Coca Cola, lo que se hacía solamente los domingos. Esto creo que se repite en todos los órdenes de la vida y en este caso del país en el que vivimos que también tiene otras y que no dejan de ser importantes. Pero en este caso especial tenemos que la prioridad no es algo en especial, ni baladí o que pueda esperar. La Prioridad es la vida misma, la nuestra, la de todos y claro está que en nuestro país las cuestiones de la prevención se han tomado en serio para combatir este nuevo virus implacable y letal. Digo esto, pues más allá de los errores que se pueden cometer por hacer y no por omitir, lo que es diferente a todas luces, y sobre todo cuando se trata de un enemigo invisible y desconocido y contra el cual aún no se ha descubierto el método o vacuna para contrarrestar sus efectos devastadores, se está luchando denodadamente, sin saber a ciencia cierta cuándo y cómo se podría normalizar este estado de cosas.

¿Qué pasa además en la Argentina? …Tenemos las otras prioridades que son muchas por cierto y que en general dependen de la economía y allí están el default técnico en que estamos metidos y que no importa ya por culpa de quién, pues desde que tengo uso de razón en la Argentina siempre se buscaron culpables y no soluciones, nunca hubo un mirar para adelante (look forward) como en otros países. Así las cosas el ministro Guzmán es el general en este flanco negociando con tenedores de títulos, bonos y cualquier otro papel que tenga que ver con conseguir fondos o guita como se dice entre nosotros. Esto claramente es una cadena, que la pandemia ha cortado, puesto que al no poder producir las fábricas cierran o trabajan a reglamento, hay despidos masivos, por ende se genera una población sin trabajo viviendo cada vez más en situación paupérrima, con hambre, sin servicios de salud y todo lo que ello significa y que va in crescendo. En otras palabras se cumple un poco con la teoría de Thomas Malthus, quien decía más de dos siglos atrás, ‘a medida que crecen las necesidades y población en forma exponencial o geométrica los recursos lo hacen forma aritmética’.

Por último y como si fuera poco, resulta que el Mercosur se encuentra en etapa de negociación con Corea del Sur (también en agenda están Canadá e India), luego de haber avanzado en un gran acuerdo con la Unión Europea el pasado año (el que tendrá que esperar por la misma causa de la catastrófica pandemia mundial, pues enfermo no puede negociar nadie).

Así las cosas, Argentina se retiró de estas con esta potencia asiática aduciendo cuestiones de desventajas competitivas y de productos que competirían con los locales y afectarían duramente la industria nacional y lógicamente a las fuentes de trabajo, que afectarían mercados ytampoco abrirían otros.

Qué dijo el presidente textualmente … “que si cada uno puede negociar lo que quiera, ¿para qué existe el Mercosur?”.

También es del caso decir que dentro de esta misma temática de comercio internacional habló con su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, para corregir las asimetrías existentes en el Mercosur; previamente se había reunido con el mandatario chileno, Sebastián Piñera, para tratar cuestiones bilaterales vinculadas al combate común a la pandemia de coronavirus.

Fernández se muestra contrariado por el futuro del Mercosur: “Me preocupa que el gobierno de Macri haya permitido que se distorsione el Mercosur. Macri y Bolsonaro permitieron que cada uno haga su tratado de libre comercio. Así no tiene sentido el Mercosur. Si ellos quieren tirar por la borda al Mercosur, que lo digan”.

También expresó: “Le voy a decir al canciller que si Brasil quiere hacer lo que quiera, ¿para qué existe el Mercosur?”.

El gobierno argentino le transmitió a sus socios del Mercosur que por ahora no va a participar en las negociaciones de acuerdos del bloque con otros países, tanto las que están en curso como las que se puedan abrir en los próximos meses, informó la cancillería de Paraguay, el país que está a cargo de la presidencia pro témpore del bloque. De acuerdo con su comunicado, esta decisión del Ejecutivo de Alberto Fernández se debe a la necesidad de atender “prioridades de su política económica interna, agravada por la pandemia” de Covid-19.

Avisó también que esta situación no evita que los demás integrantes del Mercosur continúen con esas negociaciones. Agrega que los demás estados partes “evaluarán las medidas jurídicas, institucionales y operativas más adecuadas en razón de la decisión soberana de la República Argentina de manera de no afectar el proceso de construcción comunitaria del Mercosur”. Esta es la realidad del bloque que, dicho de otra manera, a veces funciona como tal y a veces se agrieta sobre todo cuando el grandote del barrio (Brasil) conducido por este personaje siniestro de Bolsonaro, que niega hasta la pandemia, decide lo que quiere y los lleva de las narices a los más pequeños socios a los que tiene atados de pies y manos. Es cierto que Brasil es el mayor socio que tiene Argentina en el bloque y es el destino principal de nuestras exportaciones, pero no debemos ni pensar por ahora. Nuestro objetivo principal que es la salud pública y tratar de sanear la economía interna, aunque no debemos sacar los pies del plato del Mercosur.