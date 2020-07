Pampita y Brey, un enfrentamiento que se caldea

Lunes 6 de julio de 2020

Aunque Pampita buscó poner paños fríos a su enfrentamiento con Mariana Brey, que se suscitó en la semana, a raíz de los dichos de la periodista sobre un posible enojo de Pico Mónaco con la modelo que fue su ex pareja, la polémica parece no encontrar su fin.Ayer, Mariana Brey respondió que no descarta accionar legalmente contra Pampita “por sus acusaciones y amenazas”.“Cuando uno hace tanto juicio de valor sobre otra persona. Porque lo que esta chica (Pampita) hizo conmigo son todos juicios de valor...”, empezó diciendo Mariana en el ciclo LAM de canal 13. “Yo pienso que le debe estar pasando otra cosa y que depositó todo ese odio, esa violencia y esa agresividad en mí. No sé si el hecho de que Pico Mónaco se haya casado a ella le tocó alguna fibra. No tengo ni idea. La verdad es que yo no me puedo hacer cargo de eso, porque yo vivo de mi trabajo hace muchos años y lo único que hago es dar información”.Por su parte, Pampita tildó a la panelista de “mentirosa, cizañera, mala onda, difamadora...”, al enterarse de sus dichos sobre un supuesto malestar del ex tenista con ella.