Pampita: “Sufro bullying de las mujeres que me juzgan” - El Territorio Misiones

Lunes 7 de septiembre de 2020

Pampita Ardohain fue una de las invitadas de PH y respondiendo al tono intimista del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, contó que: “No sufrí bullying en el colegio sino con las mujeres que hablan de mí. Me dan durísimo. Esa libertad de juzgar duele. No podés defenderte porque no podés salir a responder todo lo que dicen”, dijo la modelo y conductora.Luego se refirió al juicio con Viviana Benítez, su ex niñera que la acusa de maltrato: “Hubo un cambio de abogado por eso salió el tema de nuevo. Tengo pruebas de que todo lo que se dice es mentira. Está todo el material. Estoy muy tranquila. La primera vez fue un shock porque había afecto de por medio”, agregó.Se sinceró además sobre cómo enfrenta la pérdida de su hija Blanquita, fallecida en 2012. “Soy muy consciente de todo. Todo lo que vale más. Siempre me pregunto si estoy a la altura. Me aferro a los colores, a la naturaleza. Cada uno elige. Qué les va a quedar a mis hijos. En el día a día se hizo lo mejor posible para que ellos tengan alegría para que disfruten como todos. Hay días difíciles”.