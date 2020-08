Pampita contó que padece dislexia

Viernes 14 de agosto de 2020

A lo largo de su recorrido por los medios, Carolina Pampita Ardohain se caracterizó por su frontalidad. Dice lo que piensa y evita detenerse en el qué dirán.En la última emisión de Pampita Online, se equivocó al aire al presentar al licenciado Gabriel Rolón. Si bien tenía escrito el nombre en una cartulina, lo anunció como Daniel. Ese nombre también estaba escrito en el papel, en el machete, no lo inventó; pero pertenecía a un tema que iban a tratar más adelante. Simplemente, la conductora se adelantó.A raíz del yerro, y luego de presentarlo como corresponde, Pampita le explicó: “Tengo dislexia. Leo todo al revés y escribo todo al revés. Si vos me dictás algo lo escribo de otra manera, y si me aprendo algo en un orden, digo la última parte en el primer lugar”.Al escucharla, Rolón le aportó su conocimiento, luego de preguntarle si se había encargado de buscar información. “Pero eso tiene tratamiento. Me imagino que habrás averiguado”, le comentó, y Caro lo interrumpió: “Si, hay ejercicios como para ayudar un poco”.Ya en tema, Gabriel aprovechó para, además de hablarle a Pampita, aportar una mirada más amplia sobre la dislexia. “¿Sabés qué pasa, Carolina? Hay algo muy importante que es entender que cada ser humano tiene que vivir con algo a cuestas. Nadie lo tiene todo, ni nadie lo puede todo. Alguno dirá que la dislexia es una enfermedad y hay ejercicios y se puede tratar. Lo importante es aceptar qué es lo que tenemos”. A continuación, buscó profundizar sus palabras. “Saber cuál es esa habitación oscura que hay dentro de nuestra casa, dentro de nuestra personalidad. En tu caso, podrías haberte enojado con el que escribió el cartel, pero reconocés, decís: ‘Mala mía’, y se sigue”, destacó.